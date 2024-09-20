Ρότερνταμ: Τρομοκρατικό ήταν το κίνητρο της επίθεσης με μαχαίρι σε περαστικούς

Ολλανδοί εισαγγελείς είπαν σήμερα ότι ο άνδρας που εξαπέλυσε επίθεση με μαχαίρι το βράδυ της Πέμπτης στο Ρότερνταμ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας έναν δεύτερο, ενδέχεται να είχε «τρομοκρατικά κίνητρα».

Ο 22χρονος, που κατάγεται από το Άμερσφουτ, μαχαίρωσε και τραυμάτισε το πρώτο θύμα του σε ένα πάρκινγκ κάτω από τη Γέφυρα του Εράσμου.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο οδόστρωμα και σκότωσε έναν άλλο άνδρα.

Περαστικοί και αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας με τρομοκρατικό κίνητρο.

Πριν από την επίθεση ο νεαρός φέρεται ότι φώναξε πολλές φορές «Αλαχού Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος», στα αραβικά.

Πάντως οι εισαγγελείς δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να υπάρχει και κάποιο άλλο κίνητρο.

Ο ύποπτος ζούσε στο Άμερσφουτ, μια πόλη που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το Ρότερνταμ.

Οι αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι κρατούσε δύο μεγάλα μαχαίρια και επέλεξε τα θύματά του στην τύχη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.