Περιστέρι: Εξιχνιάστηκε επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο σε βάρος 18χρονου

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής προχώρησε στην εξιχνίαση επίθεσης με οπαδικό υπόβαθρο σε βάρος 18χρονου, που σημειώθηκε στις 10 Μαίου κοντά στο σταθμό Μετρό Αγίου Αντωνίου στο Περιστέρι.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 νεαρών, ηλικίας 22 και 19 ετών, για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και παράβαση του νόμου περί επαγγελματικού αθλητισμού.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν τον 18χρονο, και με τη χρήση μεταλλικού γκλοπ τον τραυμάτισαν στο κεφάλι και στο σώμα με σκοπό να του αποσπάσουν μπλούζα και κασκόλ.

Ακολούθως, οι κατηγορούμενοι διέφυγαν ενώ ο 18χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

