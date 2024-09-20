Λογαριασμός
Σκάφος του λιμενικού καταδίωξε φουσκωτό με διακινητή και έφτασε μέχρι την Αλικαρνασσό - Δείτε βίντεο

Η καταδίωξη αποτυπώθηκε στις κάμερες των πολιτών - Η ανακοίνωση από το λιμενικό της Τουρκίας

Bodrum - Σκάφος λιμενικού

Στην περιοχή της Αλικαρνασσού και συγκεκριμένα στον κόλπο στην περιοχή Akyarlar, έφτασε σήμερα το πρωί, σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής, κυνηγώντας φουσκωτό σκάφος που - σύμφωνα με πληροφορίες - επέβαινε διακινητής μεταναστών.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το φουσκωτό, που καταδιώχτηκε από το σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής, εγκαταλείφθηκε και στη συνέχεια το σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής έφυγε εσπευσμένα, ενώ η καταδίωξη αποτυπώθηκε στις κάμερες των πολιτών.

Κατόπιν ειδοποίησης των πολιτών, στο σημείο έφτασαν χωροφύλακες από ξηρά και λιμενικά από θαλάσσης.

Σύμφωνα με το sozcu.com, στελέχη της τουρκικής ακτοφυλακής πήραν το σκάφος και το μετέφεραν στο λιμάνι Turgutreis.

Σε ανακοίνωσή του το λιμενικό της Τουρκίας αναφέρει τα εξής:

«Στις 20 Σεπτεμβρίου 2024, μετά από αναφορά που έλαβε το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης 112 ,σύμφωνα με την οποία «ένα φουσκωτό σκάφος βγήκε στη στεριά στον κόλπο του Bodrum Akyarlar Meteor και πως 1 άτομο τράπηκε σε φυγή σε δασική περιοχή», στάλθηκαν άμεσα 2 σκάφη του Λιμενικού Σώματος (KB-35, KB-114) στο σημείο και η αναφορά διαβιβάστηκε επίσης στη Διοίκηση Χωροφυλακής της Περιφέρειας Bodrum.

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που ανέλαβαν άμεσα δράση έφτασαν στον τόπο του συμβάντος και όπως διαπιστώθηκε, τα στελέχη της Ελληνικής Ακτοφυλακής επέστρεψαν εσπευσμένα στα δικά τους χωρικά ύδατα.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας για τον εντοπισμό του ατόμου που τράπηκε σε φυγή στη δασική περιοχή, ο οποίος φέρεται να είναι διακινητής μεταναστών».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ελληνοτουρκικά σκάφος Λιμενικό διακινητής διακίνηση μεταναστών
