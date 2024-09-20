Στην περιοχή της Αλικαρνασσού και συγκεκριμένα στον κόλπο στην περιοχή Akyarlar, έφτασε σήμερα το πρωί, σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής, κυνηγώντας φουσκωτό σκάφος που - σύμφωνα με πληροφορίες - επέβαινε διακινητής μεταναστών.

Akyarlar’da Skandal Görüntüler!..



Bodrum’un Akyarlar Mahallesi önlerinde, Yunan Sahil Güvenliğine ait olduğu ifade edilen botla, başka bir bot arasında yaşanan kovalamaca, vatandaşlarca görüntülendi. Görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik botunun karasularımızı ihlal ederek Akçabük… pic.twitter.com/VxlYj2CqCz September 20, 2024

Όπως φαίνεται στο βίντεο το φουσκωτό, που καταδιώχτηκε από το σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής, εγκαταλείφθηκε και στη συνέχεια το σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής έφυγε εσπευσμένα, ενώ η καταδίωξη αποτυπώθηκε στις κάμερες των πολιτών.

Κατόπιν ειδοποίησης των πολιτών, στο σημείο έφτασαν χωροφύλακες από ξηρά και λιμενικά από θαλάσσης.

Σύμφωνα με το sozcu.com, στελέχη της τουρκικής ακτοφυλακής πήραν το σκάφος και το μετέφεραν στο λιμάνι Turgutreis.

Σε ανακοίνωσή του το λιμενικό της Τουρκίας αναφέρει τα εξής:

«Στις 20 Σεπτεμβρίου 2024, μετά από αναφορά που έλαβε το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης 112 ,σύμφωνα με την οποία «ένα φουσκωτό σκάφος βγήκε στη στεριά στον κόλπο του Bodrum Akyarlar Meteor και πως 1 άτομο τράπηκε σε φυγή σε δασική περιοχή», στάλθηκαν άμεσα 2 σκάφη του Λιμενικού Σώματος (KB-35, KB-114) στο σημείο και η αναφορά διαβιβάστηκε επίσης στη Διοίκηση Χωροφυλακής της Περιφέρειας Bodrum.

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που ανέλαβαν άμεσα δράση έφτασαν στον τόπο του συμβάντος και όπως διαπιστώθηκε, τα στελέχη της Ελληνικής Ακτοφυλακής επέστρεψαν εσπευσμένα στα δικά τους χωρικά ύδατα.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας για τον εντοπισμό του ατόμου που τράπηκε σε φυγή στη δασική περιοχή, ο οποίος φέρεται να είναι διακινητής μεταναστών».

