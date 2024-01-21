Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Απογοητευτικές» οι δηλώσεις Νετανιάχου για την κυριαρχία των Παλαιστινίων στη Γάζα, λέει το Λονδίνο

«Είναι απογοητευτικό να το ακούμε αυτό εκ μέρους του Ισραηλινού πρωθυπουργού», δήλωσε ο Γκραντ Σαπς στο Sky News

Λονδίνο

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς χαρακτήρισε σήμερα «απογοητευτικό» το ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την αντίθεσή του σε μια «παλαιστινιακή κυριαρχία» στη Γάζα.

«Είναι απογοητευτικό να το ακούμε αυτό εκ μέρους του Ισραηλινού πρωθυπουργού», δήλωσε ο Γκραντ Σαπς στο Sky News, προσθέτοντας πως, για τη Βρετανία, "δεν υπάρχει άλλη επιλογή" από τη λύση των δύο κρατών προκειμένου να επιλυθεί η σύγκρουση στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισραήλ Βρετανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark