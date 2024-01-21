Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς χαρακτήρισε σήμερα «απογοητευτικό» το ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την αντίθεσή του σε μια «παλαιστινιακή κυριαρχία» στη Γάζα.

«Είναι απογοητευτικό να το ακούμε αυτό εκ μέρους του Ισραηλινού πρωθυπουργού», δήλωσε ο Γκραντ Σαπς στο Sky News, προσθέτοντας πως, για τη Βρετανία, "δεν υπάρχει άλλη επιλογή" από τη λύση των δύο κρατών προκειμένου να επιλυθεί η σύγκρουση στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

