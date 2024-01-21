Η ρωσική εταιρία Novatek ανακοίνωσε σήμερα πως οι εργασίες στον τερματικό σταθμό αερίου που διαχειρίζεται στη Βαλτική έχουν ανασταλεί έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί η οποία ήταν αποτέλεσμα «εξωτερικής επίδρασης», όπως είπε.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε τερματικό σταθμό που ανήκει στη Novatek, τη μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρωσία, όπως δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι, εν μέσω πληροφοριών για εκρήξεις και παρουσία ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην περιοχή.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, η πυρκαγιά ήταν αποτέλεσμα εξωτερικής επίδρασης», ανέφερε η εταιρία σε μια ανακοίνωση, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η τεχνολογική διαδικασία στον Novatek Ουστ-Λούγκα έχει σταματήσει, και ένα επιχειρησιακό αρχηγείο έχει δημιουργηθεί προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες. Η αποτίμηση των ζημιών θα πραγματοποιηθεί αργότερα», ανέφερε η εταιρία.

Το συγκρότημα στο Ουστ Λούγκα, που βρίσκεται στον Κόλπο της Φινλανδίας περίπου 170 χιλιόμετρα δυτικά της Αγίας Πετρούπολης, μετατρέπει σταθερό συμπύκνωμα αερίου σε ελαφρά και βαριά νάφθα, σε καύσιμο για αεροσκάφη και συστατικά στοιχεία καυσίμων για πλοία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Novatek. Το λιμάνι χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επεξεργασμένων προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

