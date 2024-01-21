Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη ενός χωριού στην περιοχή του Χαρκόβου

Ο ρωσικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι κατέλαβε ένα μικρό χωριό στην περιοχή του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία, με τις δυνάμεις του Κιέβου να διαβεβαιώνουν από την πλευρά τους πως το χωριό δεν έχει «καμία σημασία» από στρατιωτική άποψη.

Η ανακοίνωση αυτή καταδεικνύει ωστόσο την αυξημένη πίεση που ασκούν οι δυνάμεις της Μόσχας στο μέτωπο τις τελευταίες εβδομάδες. Την περασμένη Πέμπτη, ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι κατέλαβε άλλο ένα μικρό χωριό, το Βεσελόιε, στην περιοχή του Ντονέτσκ (ανατολικά).

«Το χωριό Κραχμαλνόιε, στην περιοχή του Χαρκόβου, απελευθερώθηκε χάρη στις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν με επιτυχία οι μονάδες του στρατιωτικού σώματος 'Δύση' στη ζώνη του Κουπιάνσκ», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στο ημερήσιο δελτίο του για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Η κοινότητα αυτή, όπου ζούσαν κάπου 45 κάτοικοι πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, βρίσκεται 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κουπιάνσκ, που αποτελούσε στόχο επιθέσεων των ρωσικών δυνάμεων εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ουκρανικών χερσαίων δυνάμεων, τον Βολοντίμιρ Φίτιο, που ερωτήθηκε σήμερα στην ουκρανική τηλεόραση, η κατάληψη του χωριού "δεν έχει καμία σημασία" από στρατηγική άποψη για το μέτωπο.

«Πρόκειται για πέντε σπίτια. Καταστράφηκαν από τους Ρώσους», είπε, διαβεβαιώνοντας πως τα ουκρανικά στρατεύματα είχαν «μετακινηθεί προς έτοιμες εφεδρικές θέσεις», όπου «συνεχίζουν τώρα την άμυνα, εμποδίζοντας τον εχθρό να συνεχίσει την προώθησή του».

Απέναντι σε αυτές τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, οι ουκρανικές αρχές, από την πλευρά τους, είχαν διατάξει στις αρχές της εβδομάδες την εκκένωση 26 κοινοτήτων της περιοχής του Χαρκόβου, όπου βρίσκεται το Κουπιάνσκ, απόφαση που αφορούσε περίπου 3.000 ανθρώπους, εκ των οποίων 279 παιδιά.

Όλη αυτή η ζώνη είχε καταληφθεί από τη Ρωσία στις αρχές της επίθεσης που διέταξε τον Φεβρουάριο του 2022 ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μέχρις ότου μια επίθεση αστραπή των Ουκρανών απελευθέρωσε την περιοχή τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, αναγκάζοντας τα στρατεύματα της Μόσχας σε μια ταπεινωτική υποχώρηση.

Η Ρωσία ξαναπέρασε στην επίθεση στη ζώνη αυτή το καλοκαίρι του 2023, στη διάρκεια του οποίου η Ουκρανία επιχειρούσε, χωρίς επιτυχία, να εξαπολύσει μεγάλη αντεπίθεση στο Ντονμπάς (ανατολικά) και στον νότο.

Από το φθινόπωρο και μετά την αποτυχία των ουκρανικών προσπαθειών να ανακαταλάβουν τα εδάφη αυτά, οι ρωσικές δυνάμεις ωθούν βορειοανατολικά, στη ζώνη του Κουπιάνσκ, αλλά και ανατολικά, ιδίως γύρω από την πόλη Αβντίιβκα.

Το Κίεβο διαβεβαιώνει από την πλευρά του ότι κρατάει γερά και επιφέρει σημαντικές απώλειες στους Ρώσους, επιμένει όμως επίσης στους δυτικούς συμμάχους του για τις ανάγκες του σε όπλα και πυρομαχικά προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει να αντιστέκεται.

