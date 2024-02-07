Οι δώδεκα φάλαινες που είχαν εγκλωβιστεί στον πάγο στα ανοικτά των ακτών του Χοκάιντο της Ιαπωνίας, φαίνεται πως έχουν διαφύγει επιτυχώς, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι όρκες εντοπίστηκαν από έναν ψαρά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σχεδόν ένα χιλιόμετρο μακριά από το Χοκάιντο.

Πλάνα από drone δείχνουν τα ζώα να είναι μαζεμένα και να βγάζουν τα κεφάλια τους έξω από το νερό για να αναπνεύσουν ενώ γύρω τους όλα είναι παγωμένα. Αξιωματούχοι ταξίδεψαν στην παραθαλάσσια πόλη για να παρακολουθήσουν τις φάλαινες. Το βίντεο προβλήθηκε επίσης στην ιαπωνική τηλεόραση, προκαλώντας ένα κύμα ανησυχίας για τα ζώα με τις περιβαλλοντικές ομάδες να απευθύνουν έκκληση για κυβερνητική βοήθεια ώστε να απελευθερωθούν.

Μία από τις περιβαλλοντικές ομάδες ζήτησε από την ιαπωνική κυβέρνηση να κατευθυνθεί στην περιοχή ένα παγοθραυστικό για να βοηθήσει στην απελευθέρωση των παγιδευμένων ζώων.

Αλλά σήμερα Τετάρτη, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι την τελευταία φορά που τις παρακολούθησαν φαίνεται να είχαν απομακρυνθεί από το σημείο.

«Πιστεύουμε ότι κατάφεραν να διαφύγουν με ασφάλεια», είπε ένας τοπικός αξιωματούχος στην παραθαλάσσια πόλη Ραουσού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης, οι όρκες, σε αντίθεση με άλλες μεγάλες φάλαινες, δεν μπορούν να παραμείνουν κάτω από το νερό για πολύ καιρό και πρέπει να βγαίνουν ξανά στην επιφάνεια κάθε λίγα λεπτά.

