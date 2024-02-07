Στο στόχαστρο της γαλλικής δικαιοσύνης βρίσκεται η ηγεσία της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024, έξι μόλις μήνες πριν από την έναρξή τους.

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Τονί Εστανγκέ ερευνάται από την Εθνική Οικονομική Εισαγγελία της Γαλλίας σχετικά με τους όρους της αμοιβής του (270.000 ευρώ μεικτά ετησίως).

Ερευνες γίνονται και για άλλα τέσσερα ηγετικά στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής για τα οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου, υπάρχουν υποψίες σχετικές με «σύγκρουση συμφερόντων», «ευνοιοκρατία» και «υπεξαίρεση δημοσίων κεφαλαίων», τόσο κατά την περίοδο που το Παρίσι ήταν υποψήφιο για την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όσο και μετά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

