Σεισμός 5,4 βαθμών στα σύνορα Βοσνίας-Μαυροβουνίου

Ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός τα ξημερώματα στην περιοχή των συνόρων του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού, ισχύος 5,4 βαθμών —το γερμανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο GFZ εκτίμησε νωρίτερα πως ήταν 5,6 βαθμών—, εντοπίστηκε στο δυτικό Μαυροβούνιο, περίπου τριάντα χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από το όρος Νίξιτς, ή περίπου 25 χιλιόμετρα από τη βοσνιακή πόλη Μπίλετσα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ούτε θύματα, ούτε ζημιές.

Κατά το USGS, το εστιακό βάθος ήταν μικρό, μόλις 7,6 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στο Σεράγεβο και σε όλα τα δυτικά Βαλκάνια, περιοχή όπου καταγράφεται υψηλή σεισμικότητα.

Σεισμός 5,7 βαθμών είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή τον Απρίλιο του 2022, με απολογισμό έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες στη Στόλατς της Βοσνίας.

Η προηγούμενη ισχυρή σεισμική δόνηση στα δυτικά Βαλκάνια (6,4 βαθμών) καταγράφτηκε την 29η Δεκεμβρίου 2020 στην Κροατία, στην περιοχή Πέτρινια (κεντρικά), όπου είχαν χάσει τη ζωή τους επτά άνθρωποι και είχαν καταστραφεί εκατοντάδες κτίρια και σπίτια.

Τον Μάρτιο του 2020, η κροατική πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ δοκιμαζόταν από σεισμό 5,3 βαθμών που είχε προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές.

Και, τον Νοέμβριο του 2019, πάνω από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αλβανία εξαιτίας σεισμού 6,4 βαθμών, ο οποίος άφησε επίσης χιλιάδες άστεγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.