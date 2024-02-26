Το Κίεβο καλεί την Πολωνία να τιμωρήσει όσους βρίσκονται πίσω από την καταστροφή σιτηρών

Το Κίεβο κάλεσε την Πολωνία να τιμωρήσει όσους ευθύνονται για το σκόρπισμα ενός φορτίου ουκρανικών σιτηρών στα σύνορα των δύο χωρών στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολεξάντρ Κουμπράκοφ.

Περίπου 160 τόνοι ουκρανικών σιτηρών καταστράφηκαν σε έναν πολωνικό σιδηροδρομικό σταθμό εν μέσω διαμαρτυριών, τις οποίες υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε χθες Κυριακή μια πράξη "ατιμωρησίας και ανευθυνότητας".

"Εκείνοι που κατέστρεψαν ουκρανικά σιτηρά πρέπει να εντοπιστούν, να εξουδετερωθούν και να τιμωρηθούν. Δύο φιλικά, πολιτισμένα κράτη ενδιαφέρονται για αυτό", έγραψε ο Κουμπράκοφ στην πλατφόρμα X.

Πολωνοί αγρότες που διαμαρτύρονται για αυτό που λένε πως συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό από την Ουκρανία και τους περιβαλλοντικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποκλείσει συνοριακά σημεία διέλευσης με την Ουκρανία καθώς και αυτοκινητόδρομους και έχουν σκορπίσει σκόπιμα ουκρανικά προϊόντα από βαγόνια τρένων.

Προηγούμενα περιστατικά σκορπίσματος σιτηρών από τρένα σημειώθηκαν στα σύνορα με την Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή πως είναι σημαντικό για την Ουκρανία να διατηρήσει στενές σχέσεις με την Πολωνία, αλλά το Κίεβο είναι επίσης έτοιμο να προστατεύσει τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τους αποκλεισμούς συνόρων από Πολωνούς διαδηλωτές.

"Δυστυχώς ο αποκλεισμός συνεχίζεται", δήλωσε στην τηλεόραση εκπρόσωπος της ουκρανικής υπηρεσίας προστασίας των συνόρων, ο Αντρίι Ντεμτσένκο.

"Συνολικά, 2.200 φορτηγά σχηματίζουν ουρά στο πολωνικό έδαφος και οι (Πολωνοί) αγρότες αφήνουν να περάσουν αρκετά οχήματα (συνολικά) κάθε ώρα και από τις δύο κατευθύνσεις. Πιο αποκλεισμένα είναι τα φορτηγά εκείνα που έρχονται από την Ουκρανία", είπε.

Η Ουκρανία έχει πει πως ο αποκλεισμός προκάλεσε σοβαρές οικονομικές απώλειες και εμποδίζει την πολεμική προσπάθειά της.

Λέει πως οι διασυνοριακές μεταφορές έχουν αυξηθεί λόγω του πολέμου με τη Ρωσία και του γεγονότος ότι οι κυριότερες διαδρομές εισαγωγών και εξαγωγών της που διέρχονται από τη Μαύρη Θάλασσα είναι αποκλεισμένες.

Αγρότες σε όλη την Ευρώπη διαδηλώνουν διαμαρτυρόμενοι, μεταξύ άλλων, για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως λένε, από το εξωτερικό, ιδιαίτερα από την Ουκρανία, μετά την απόφαση που έλαβε το 2022 η ΕΕ να μην επιβάλλει δασμούς στις ουκρανικές εισαγωγές τροφίμων λόγω του πολέμου με τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

