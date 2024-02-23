Της Αθηνάς Παπακώστα

To Κρεμλίνο κατηγορεί τον Τζο Μπάιντεν ότι προσπαθεί να εμφανιστεί ως καουμπόης του Χόλυγουντ με τον ίδιο τον Βλάντιμιρ Πούτιν να χαρακτηρίζει αγενές το υβριστικό σχόλιο του Αμερικανού προέδρου ο οποίος αποκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του... «παλαβό κάθαρμα» (σ.σ. crazy SOB).

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο κατέταξε τον Βλάντιμιρ Πούτιν μεταξύ των υπαρξιακών απειλών για την ανθρωπότητα. Όπως τόνισε, «η υπαρξιακή απειλή είναι η κλιματική αλλαγή αλλά, υπάρχουν, επίσης, αυτό το παλαβό κάθαρμα, ο Πούτιν και άλλες. Οφείλουμε να ανησυχούμε πάντα για το ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου».

Ο Ρώσος πρόεδρος κληθείς από δημοσιογράφο να σχολιάσει τον χαρακτηρισμό εναντίον του αρκέστηκε να πει ότι το σχόλιο ήταν «αγενές».

Αναφέρθηκε, δε στα όσα είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες αναφορικά με το γεγονός ότι προτιμά τον Τζο Μπάιντεν έναντι του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς, όπως είχε δηλώσει, ο νυν πρόεδρος της χώρας είναι περισσότερο... «προβλέψιμος».

Αυτή τη φορά ο Ρώσος πρόεδρος, αστειευόμενος, σχολίασε πως «δεν είναι πως μπορεί να μου πει "σε ευχαριστώ, μπράβο... με βοήθησες αρκετά"» και προσέθεσε, χαμογελώντας, «με ρωτήσατε ποιος είναι... καλύτερος για εμάς. Σας είπα αυτό και το νομίζω ότι μπορώ να το επαναλάβω: ο Μπάιντεν».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε στον Τζο Μπάιντεν τονίζοντας ότι η χρήση τέτοιου λεξιλογίου κατά αρχηγού κράτους από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι απίθανο να εκθέσει τον πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν αλλά εκείνον που χρησιμοποιεί τέτοιου είδους λεξιλόγιο. Όπως υπογράμμισε δε ο κ. Πεσκόφ «πρόκειται για μια φτωχή προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να εμφανιστεί ως καουμπόι του Χόλιγουντ».

Ο Τζο Μπάιντεν στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει τον Βλάντιμιρ Πούτιν «δολοφόνο», «εγκληματία πολέμου» και «χασάπη» ενώ, λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπογράμμισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «δεν μπορεί να μείνει στην εξουσία».

Την ίδια στιγμή, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε προεκλογική τροχιά, οι λεκτικές επιθέσεις Μπάιντεν κατά Πούτιν πληθαίνουν. Μόλις λίγες ημέρες πριν ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Βλάντιμιρ Πούτιν και τους «φονιάδες» του για τον υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη στον Ναβάλνι αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο θάνατός του ήταν συνέπεια (των πράξεων) του Πούτιν και των φονιάδων του», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξη με τον θάνατο του Ναβάλνι και υπογραμμίζει ότι οι ισχυρισμοί των δυτικών ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι υπεύθυνος είναι «αβάσιμοι».

Η τελευταία απάντηση του Βλάντιμιρ Πούτιν στον Τζο Μπάιντεν έρχεται αφότου ο Ρώσος πρόεδρος πέταξε με ένα από τα νεότερα στρατηγικά βομβαρδιστικά της Ρωσίας το οποίο είναι ικανό να φέρει πυρηνικές κεφαλές – μία υπενθύμιση προς τη Δύση για τις πυρηνικές δυνατότητες της Μόσχας.

