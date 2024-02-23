Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ παρότρυνε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν περισσότερα για να παραδίδονται πυρομαχικά στην Ουκρανία, η οποία είναι αντιμέτωπη με υπεροπλία του αντιπάλου στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Οι ουκρανοί στρατιώτες είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν, αλλά έχουν ανάγκη πυρομαχικά. Επειγόντως και σε τεράστιες ποσότητες», τόνισε ο κ. Μπορέλ σε επιστολή του που φέρει ημερομηνία Τετάρτη 21η Φεβρουαρίου.

«Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις πυρομαχικών έχουν κόστος σε ανθρώπινες ζωές κι εξασθενίζουν τις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας», συνέχισε.

Η ΕΕ είχε υποσχεθεί την περασμένη χρονιά να παραδώσει στην Ουκρανία 1 εκατομμύριο οβίδες.

Όμως τα κράτη μέλη της δεν αναμένεται να φθάσουν παρά σε κάτι περισσότερο από τη μισή ποσότητα του στόχου αυτού εντός της προθεσμίας που είχαν ορίσει, δηλαδή ως τον επόμενο μήνα.

Σύμφωνα με τον κ. Μπορέλ, η ΕΕ αναμένεται να αυξήσει τις παραδόσεις και να φθάσει το 1,5 εκατ. οβίδες μέσα στη χρονιά, όμως «η Ουκρανία έχει ανάγκη περισσότερα πυρομαχικά», επέμεινε.

«Αισθάνομαι κατά συνέπεια πως είναι καθήκον και ευθύνη μου να σας καλέσω για ακόμη μια φορά για να δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία», πρόσθεσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον κ. Μπορέλ, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αντλήσουν μεγαλύτερες ποσότητες «από τα στοκ» που διαθέτουν, να κάνουν περισσότερες παραγγελίες σε ευρωπαϊκές βιομηχανίες, να αγοράσουν πυρομαχικά όπου υπάρχουν και να χρηματοδοτήσουν την ουκρανική βιομηχανία.

«Αυτό που χρειάζεται είναι άμεση χρηματοοικονομική ρευστότητα. Το να μην κάνουμε τίποτε δεν είναι επιλογή», σημείωσε.

Καθώς αύριο Σάββατο είναι η δεύτερη επέτειος της ευρείας κλίμακας επίθεσης της Ρωσίας, η Ουκρανία βρίσκεται σε «εξαιρετικά δύσκολη» κατάσταση στα μέτωπα, αναγνώρισε τη Δευτέρα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως κυρίευσε το χωριό Πόμπεντα, στην ανατολική Ουκρανία, προελαύνοντας περαιτέρω, μερικά εικοσιτετράωρα αφού κατέλαβε την πόλη-οχυρό Αβντιίβκα έπειτα από πολύμηνες λυσσαλέες μάχες, καθώς ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει ελλείψεις υλικού, εξαιτίας του παγώματος της αμερικανικής βοήθειας από τους Ρεπουμπλικάνους αντιπάλους του Δημοκρατικού προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο Κογκρέσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

