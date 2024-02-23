Η βρετανική αστυνομία κατέγραψε κατάσχεση ποσότητας ρεκόρ 5,7 τόνων κοκαΐνης την 8η Φεβρουαρίου σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Σάουθαμπτον (νότια), ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος (National Crime Agency, NCA).

Η κοκαΐνη, εκτιμώμενης αξίας λιανικής πώλησης 450 και πλέον εκατομμυρίων λιρών (525 εκατ. ευρώ) με βάση τις τιμές στη βρετανική μαύρη αγορά, ήταν κρυμμένη σε φορτίο με μπανάνες προερχόμενο από τη νότια Αμερική.

Ερευνητές της NCA θεωρούν πως τελικός προορισμός του εμπορεύματος ήταν το Αμβούργο (Γερμανία).

Τα προηγούμενα ρεκόρ ήταν 3,7 και 3,2 τόνοι, διευκρίνισε η NCA, που εκτιμά ότι η διακίνηση του ναρκωτικού αυτού στη Βρετανία έχει ετήσιο τζίρο τεσσάρων δισεκατομμυρίων λιρών.

Η υπηρεσία τόνισε τη στενή σχέση της διακίνησης κοκαΐνης, που καταγράφει «εκθετική αύξηση» τα τελευταία χρόνια, με τη βία.

Σε ανακοίνωση Τύπου της υπηρεσίας, ο διευθυντής της NCA Κρις Φάριμοντ τόνισε πως η κατάσχεση αυτή αποτελεί «μείζον πλήγμα στα διεθνή καρτέλ», καθώς «τους στερεί τεράστια έσοδα».

Τους τελευταίους μήνες έχουν ανακοινωθεί κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων του ναρκωτικού αυτού από τις αρχές της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Ισπανίας, δηλαδή των τριών ευρωπαϊκών χωρών που θεωρούνται οι κυριότερες πύλες εισαγωγής της κοκαΐνης, που φθάνει κυρίως από τον Παναμά, την Κολομβία και τον Ισημερινό.

Στο βελγικό λιμάνι της Αμβέρσας κατασχέθηκαν συνολικά 116 τόνοι κοκαΐνης πέρυσι, ρεκόρ, ενώ οι ολλανδικές αρχές ανέφεραν πως κατέσχεσαν 59,1 τόνους κοκαΐνης την ίδια περίοδο.

Η Αμβέρσα και το Ρότερνταμ (Ολλανδία) μετατρέπονται συχνά σε θέατρα ανταλλαγών πυρών και εκρήξεων· γενικά τα εγκλήματα αυτά θεωρείται πως συνδέονται με μυστικό πόλεμο για τον έλεγχο εδαφών ανάμεσα σε ισχυρά διεθνή καρτέλ των ναρκωτικών.

Αυτά τα δυο λιμάνια είναι οι βασικές πύλες που χρησιμοποιούσε «σούπερ καρτέλ», με έδρα το Ντουμπάι (ΗΑΕ), υπεύθυνο για τη διακίνηση του ενός τρίτου της συνολικής ποσότητας της κοκαΐνης στην Ευρώπη, το οποίο η Ευρωπόλ ανακοίνωσε πως εξαρθρώθηκε στα τέλη του 2022.

Η κοκαΐνη μεταφέρεται συνήθως κρυμμένη σε εμπορευματοκιβώτια, αλλά ενίοτε και στα ίδια τα πλοία, για παράδειγμα σε ειδικά διαμορφωμένα διαμερίσματα στα ίσαλα, από τα οποία την ανασύρουν δύτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

