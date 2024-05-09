Η εταιρεία Neuralink του μεγιστάνα Ίλον Μασκ, η οποία ειδικεύεται στη δημιουργία εμφυτευμάτων στον εγκέφαλο, παραδέχθηκε την Τετάρτη ορισμένα «τεχνικά σφάλματα» μετά την τοποθέτηση ενός εγκεφαλικού εμφυτεύματος σε έναν άνθρωπο για πρώτη φορά.



Η αποκάλυψη δημοσιεύτηκε σε ανάρτησή της 100 ημέρες αφότου ο 29χρονος Νόλαντ Άρμπο έλαβε το εμφύτευμά της Neuralink.



Ο Αρμπό έμεινε παράλυτος κάτω από τους ώμους μετά από ένα καταδυτικό ατύχημα. Η Neuralink έχει αναπτύξει μια διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή για να βοηθήσει ασθενείς με παράλυση να ελέγχουν εξωτερικές τεχνολογίες μόνο με τη σκέψη τους. Ο ασθενής έλαβε το εμφύτευμα τον Ιανουάριο, και τον Μάρτιο η Neuralink έδειξε τον Αρμπό να παίζει σκάκι online και να χρησιμοποιεί το εμφύτευμα για να μετακινεί τον κέρσορα.



Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να καταγράφει τη νευρική δραστηριότητα μέσω 1.024 ηλεκτροδίων κατανεμημένων σε 64 εύκαμπτες απαγωγές ή «νήματα», καθένα από τα οποία είναι λεπτότερο από ανθρώπινη τρίχα και μπορεί να τοποθετηθεί ανεξάρτητα στον εγκέφαλο, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Neuralink.

We’ve just passed 100 days since the first participant in our clinical trial received his Neuralink implant. Read our latest progress update here: https://t.co/7lckGYCK1H May 8, 2024

Το τυπικό μέτρο για την ταχύτητα και την ακρίβεια του ελέγχου του κέρσορα είναι bit-per-second (BPS) και υψηλότερες τιμές BPS υποδηλώνουν καλύτερο έλεγχο του κέρσορα, σύμφωνα με τον ιστότοπο.



Ωστόσο, τις εβδομάδες που ακολούθησαν τη χειρουργική επέμβαση, ορισμένα νήματα αποκολλήθηκαν από τις θέσεις τους στον εγκέφαλο του ασθενούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των αποτελεσματικών ηλεκτροδίων, γεγονός που οδήγησε σε μείωση του BPS όπως εξήγησε η Neuralink. Η εταιρεία δεν αποκάλυψε πόσα νήματα αποκολλήθηκαν.



Παρά την αποτυχία, η εταιρεία μπόρεσε να κάνει κάποιες αλλαγές για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Σημείωσε ότι αυτές οι αλλαγές προκάλεσαν μια «ταχεία και διαρκή βελτίωση στο BPS», η οποία πλέον υπερβαίνει την αρχική απόδοση του εμφυτεύματος του Αρμπό.



Η Neuralink έχει πάντως μπροστά της έναν μακρύ δρόμο δοκιμών ασφάλειας και αποτελεσματικότητας προτού μπορέσει να λάβει έγκριση από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για την εμπορική διάθεση της τεχνολογίας της.

Πηγή: skai.gr

