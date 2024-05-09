Το ευρώ υποχωρεί 0,18%, στα 1,0732 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,18% και διαμορφώνεται στα 1,0732 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 167,2580 γεν, στο 0,8603 με τη στερλίνα και στο 0,9759 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,24% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 155,8700 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,21% και διαμορφώνεται στα 1,2471 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

