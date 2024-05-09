Νικολογιάννης: «Έτοιμοι Μπερνάρ-Μλαντένοβιτς με ΠΑΟΚ, θα δούμε για Ιωαννίδη»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την τελική ευθεία της σεζόν έχοντας δύο επιπλέον λύσεις, αλλά και ένα ερωτηματικό, όπως τόνισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης.



«Ο Μπερνάρ και ο Μλαντένοβιτς έκαναν μέρος του προγράμματος και θα είναι έτοιμοι για το ντέρμπι της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ. Ο Ιωαννίδης έκανε ατομικό και σήμερα και θα δούμε τις επόμενες μέρες. Επειδή έπαιξε με θλάση στους κοιλιακούς απέναντι στην ΑΕΚ κάνοντας ένεση, πονάει. Αν δεν είναι στο 100% δεν θα παίξει», σημείωσε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.