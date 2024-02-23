Η τύχη δυο κουβανών γιατρών, τους οποίους απήγαγε πριν από πέντε χρόνια οργάνωση που ορκίζεται πίστη στην αλ Κάιντα και κρατούσε ομήρους στη Σομαλία, παραμένει αβέβαιη, καθώς το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ερευνά πληροφορίες πως σκοτώθηκαν σε πλήγμα αμερικανικού drone εναντίον της Σεμπάμπ.

Ο Άσελ Ερέρα Κορέα, παθολόγος, και ο Λάντι Ροδρίγκες Ερνάντες, χειρουργός, απήχθησαν στην Κένυα πριν από σχεδόν πέντε χρόνια, τον Απρίλιο του 2019. Η ένοπλη οργάνωση Σεμπάμπ («Νεολαία»), προσκείμενη στην Αλ Κάιντα, ανακοίνωσε πως οι δυο Κουβανοί σκοτώθηκαν σε πλήγμα αμερικανικού UAV στην κεντρική Σομαλία, στην πόλη Τζιλίμπ, τη 15η Φεβρουαρίου.

Ο ισχυρισμός είναι αδύνατο να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο, αναφέρει ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας Miami Herald που αναμεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Ο ταγματάρχης Πιτ Νγκουέν, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε μόνο ότι «διεξήχθη αεροπορικό πλήγμα εναντίον του δικτύου της Σεμπάμπ τη 15η Φεβρουαρίου κοντά στην Τζιλίμπ της Σομαλίας».

Πρόσθεσε ότι το Πεντάγωνο είναι ενήμερο για δημοσιεύματα κατά τα οποία «πλήγμα φέρεται να σκότωσε δυο αμάχους. «Δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες για αυτό, ωστόσο παίρνουμε σοβαρά όλους τους ισχυρισμούς για απώλειες μεταξύ των αμάχων», συμπλήρωσε.

Ανέφερε πως το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή (AFRICOM, «διοίκηση Αφρικής») και συνεργάζεται με τον σομαλικό στρατό στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον της Σεμπάμπ ακόμη αποτιμά τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Την περασμένη Παρασκευή, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Κούβας, ο Εστέμπαν Λάσο, συναντήθηκε με τον κενυάτη πρόεδρο, τον Γουίλιαμ Ρούτο, για συνομιλίες σχετικά με τους ομήρους, σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Αβάνα.

Ο κ. Ρούτο από την πλευρά του ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) πως ο κ. Λάσο του επέδωσε μήνυμα από τον κουβανό ομόλογό του Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ και εξήρε τη σχέση των δυο χωρών, χωρίς να αναφερθεί στους γιατρούς.

Ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας Μπρούνο Ροδρίγκες ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ρούτο διότι έκανε δεκτό τον κ. Λάσο εκτάκτως. «Πιστεύουμε πως έχει τη βούληση να υποστηρίξει τις προσπάθειες να αποσαφηνιστεί η κατάσταση των κουβανών γιατρών» Ερέρα και Ροδρίγκες, πρόσθεσε μέσω X.

Συμπλήρωσε πως συζήτησε το θέμα με τον σομαλό ομόλογό του Αλί Μοχάμεντ Όμαρ.

Παρότι έγιναν διαπραγματεύσεις και διεξήχθησαν δυο επιχειρήσεις για την απελευθέρωσή τους από τις κενυατικές και τις σομαλικές ένοπλες δυνάμεις, οι γιατροί παρέμειναν όμηροι της Σεμπάμπ όλα αυτά τα χρόνια. Είχαν σταλεί στην Κένυα το 2018, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

