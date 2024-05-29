Στις ΗΠΑ κατασκευάστηκαν οι βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή της Κυριακής που προκάλεσε τον θάνατο 45 Παλαιστινίων στον προσφυγικό καταυλισμό στη Ράφα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Στο δημοσίευμά τους οι ΝΥΤ παραθέτουν οπτικά στοιχεία που εξετάστηκαν από ειδικούς στα όπλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν οι ΝΥΤ, τα συντρίμμια των πυρομαχικών στο σημείο της επίθεσης την επόμενη μέρα ήταν υπολείμματα από ένα GBU-39, μια βόμβα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ενδιαφέρον στοιχείο, που αποκαλύπτει το δημοσίευμα είναι ότι στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, Αμερικανοί αξιωματούχοι πίεσαν το Ισραήλ να χρησιμοποιεί περισσότερο αυτού του τύπου των βομβών, καθώς μπορεί να μειώσουν τις απώλειες αμάχων επειδή είναι γενικά πιο ακριβείς και ταιριάζουν καλύτερα σε αστικά περιβάλλοντα από τις μεγαλύτερες βόμβες».

Ο Trevor Ball , πρώην τεχνικός εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του αμερικανικού στρατού και ένας από τους ειδικούς που αναφέρονται στο άρθρο των NYT, αναγνώρισε το όπλο στο X.

Οι NYT, που επικαλούνται, τον Ball επισημαίνουν ότι «μια βασική λεπτομέρεια στα υπολείμματα του όπλου ήταν το σύστημα ενεργοποίησης της ουράς, το οποίο ελέγχει τα πτερύγια που οδηγούν το GBU-39 προς έναν στόχο».

US made Small Diameter Bomb(SDB)/GBU-39 fragments visible in the Rafah strike. This is from the rear control section. pic.twitter.com/Jk0jtflGES — Easybakeoven (@Easybakeovensz) May 27, 2024

Παράλληλα, οι NYT γράφουν ότι «το μοναδικό μοτίβο μπουλονιών και η σχισμή του όπλου όπου είναι τοποθετημένα τα πτυσσόμενα πτερύγια διακρίνονταν στα συντρίμμια».

Οι NYT λένε επίσης ότι ένας μοναδικός κωδικός αναγνώρισης που συνδέει το όπλο με έναν κατασκευαστή αεροδιαστημικής που εδρεύει στο Κολοράντο είναι επίσης ορατός σε βίντεο που δείχνει θραύσματα πυρομαχικών.



Πηγή: skai.gr

