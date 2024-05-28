Πώς δικαιολογεί ο ισραηλινός στρατός την πολύνεκρη επίθεση στη Ράφα

Σε έκρηξη που ενδεχομένως να προκλήθηκε από αποθηκευμένα πυρομαχικά στο σημείο αποδίδουν οι ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις τον θάνατο των Παλαιστίνιων αμάχων κατά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε προσφυγικό καταυλισμό στη Ράφα.

Ειδικότερα, ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, ανέφερε ότι ο στρατός εκτόξευσε δύο πυρομαχικά 17 κιλών που στόχευαν δύο ανώτερους μαχητές της Χαμάς, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μικρή ποσότητα, η οποία δεν ήταν δυνατό να προκαλέσει πυρκαγιά μεγάλης έκτασης. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο στρατός εξετάζει την πιθανότητα να είχαν αποθηκευτεί όπλα στην περιοχή.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 45 άνθρωποι, περίπου οι μισοί από αυτούς γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν στην επίθεση της Κυριακής. Η φωτιά θα μπορούσε επίσης να έχει πυροδοτηθεί από καύσιμα, γκαζάκια μαγειρικής ή άλλα υλικά στον πυκνοκατοικημένο καταυλισμό προσφύγων που φιλοξενούσε εκτοπισμένους.

Το χτύπημα προκάλεσε παγκόσμια οργή ακόμη και των πιο στενών συμμάχων του Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγικό δυστύχημα».



