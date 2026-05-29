Κίνα: Επέστρεψε στη Γη το τριμελές πλήρωμα της αποστολής Shenzhou-21 - Δείτε βίντεο

Η αποστολή ξεκίνησε 31 Οκτωβρίου με εκτόξευση από το κέντρο εκτόξευσης Τζιουτσουάν, στη βορειοδυτική Κίνα, χρησιμοποιώντας έναν πύραυλο Μεγάλη-Πορεία 2-F

Οι τρεις Κινέζοι αστροναύτες, το πλήρωμα της αποστολής Shenzhou-21, επέστρεψαν σήμερα στη Γη έπειτα από παραμονή σχεδόν επτά μηνών στο Διάστημα, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Και οι τρεις αστροναύτες είναι καλά στην υγεία τους.

Η αποστολή ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου, όταν το διαστημόπλοιο απογειώθηκε πάνω σε έναν πύραυλο Μεγάλη-Πορεία 2-F (Long March-2F) από το κέντρο εκτόξευσης του Τζιουτσουάν, στην έρημο Γκόμπι (βορειοδυτική Κίνα).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Κίνα Διάστημα δορυφόρος
