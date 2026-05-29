Οι τρεις Κινέζοι αστροναύτες, το πλήρωμα της αποστολής Shenzhou-21, επέστρεψαν σήμερα στη Γη έπειτα από παραμονή σχεδόν επτά μηνών στο Διάστημα, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Και οι τρεις αστροναύτες είναι καλά στην υγεία τους.

The Chinese astronauts aboard the Shenzhou‑21 spacecraft have returned safely to Earth after completing a new space mission that adds to the fast‑growing achievements of China’s space program.

Η αποστολή ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου, όταν το διαστημόπλοιο απογειώθηκε πάνω σε έναν πύραυλο Μεγάλη-Πορεία 2-F (Long March-2F) από το κέντρο εκτόξευσης του Τζιουτσουάν, στην έρημο Γκόμπι (βορειοδυτική Κίνα).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

