Δριμεία κριτική προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ασκεί η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, υποστηρίζοντας πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «εξελίσσεται σε κίνδυνο για την ίδια του τη χώρα».



«Σπανίως οι πόλεμοι διεξάγονται βάσει σχεδίου. Όποιος όμως δεν έχει κανένα απολύτως σχέδιο, δεν είναι σε θέση και να κερδίσει έναν πόλεμο. Αυτό ακριβώς κινδυνεύει να πάθει και το Ισραήλ στη Γάζα. Και το γεγονός αυτό οφείλεται λιγότερο στον στρατό και περισσότερο σε έναν άνδρα: τον Νετανιάχου».



Αν και οι πιέσεις από τη διεθνή κοινότητα αυξάνονται διαρκώς, «ο Νετανιάχου δεν αλλάζει πορεία. […] Και μέχρι στιγμής δεν πετυχαίνει και κανέναν από τους στόχους του: ούτε η Χαμάς έχει ηττηθεί, ούτε και έχει καταφέρει το Ισραήλ να απελευθερώσει τους περισσότερους από 120 ομήρους που κρατούν οι εξτρεμιστές.



[…] Ο πόλεμος εναντίον της Χαμάς διαρκεί πλέον περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πόλεμο στα 76 χρόνια ιστορίας του Ισραήλ. Και η τραγωδία για τους Ισραηλινούς είναι πως έχουν γίνει όμηροι ενός πολιτικού, που δεν έχει το ανάστημα να σταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές. Διότι ο Νετανιάχου δεν είναι πρόθυμος να βάλει το μέλλον του έθνους πάνω από το δικό του», σχολιάζει η HB.

Στο μεταξύ, μια μέρα μετά την εκλογή του στην αρχηγία του Εργατικού Κόμματος με συντριπτική πλειοψηφία, ο πρώην αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Γιάιρ Γκολάν, κατήγγειλε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος με τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.