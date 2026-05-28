Σε κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα ο Γιώργος Μυλωνάκης

Στην Ελλάδα επέστρεψε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης ο οποίος είχε μεταφερθεί για θεραπεία σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη στον εγκέφαλο στις 15 Απριλίου.

Όπως γνωστοποίησε στον αέρα του Alpha η Σταματίνα Τσιμτσιλή: «O Γιώργος Μυλωνάκης είναι πλέον στην Ελλάδα, σε ένα κέντρο αποκατάστασης».

«Οι Γερμανοί έκαναν αυτό που έπρεπε, και το έκαναν καλά, χωρίς να αδικήσουμε τους Έλληνες γιατρούς γιατί ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε την τύχη να βρεθεί στον Ευαγγελισμό με μια πολύ καλή ομάδα γιατρών», ανέφερε επίσης.

Σύμφωνα με την ίδια «είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες, λένε ότι μπορεί να είναι και όλα καλά πολύ σύντομα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.