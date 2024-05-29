Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μικτή εικόνα δίνουν οι νεότερες δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφορικά με το εύρος του προβαδίσματος των Εργατικών έναντι των Συντηρητικών ενόψει των εκλογών της 4ης Ιουλίου.

Η μέτρηση της εταιρείας YouGov που διενεργήθηκε τη Δευτέρα και την Τρίτη για λογαριασμό του Sky News φέρνει το κόμμα του σερ Κιρ Στάρμερ στο 47% έναντι 20% για το κόμμα του Ρίσι Σούνακ.

Σε μία ακόμα δημοσκόπηση την τρίτη θέση καταλαμβάνει με άνεση το υπερδεξιό κόμμα Reform UK με 12%, μπροστά από τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες που βρίσκονται στο 9% και τους Πράσινους στο 7%.

Από τους ψηφοφόρους των Συντηρητικών το 2019 μόνο το 36% λέει ότι θα ψηφίσει ξανά το ίδιο κόμμα. Το 19% στρέφεται προς το Reform UK, άλλο ένα 19% δηλώνει αναποφάσιστο και ένα 14% δε θα διστάσει να ψηφίσει το Εργατικό Κόμμα.

Οι μόνες άλλες επιμέρους κατηγορίες ηλικίας, φύλου, κοινωνικής κατάστασης και πολιτικού προσδιορισμού στις οποίες έχουν προβάδισμα οι Τόρις είναι στους άνω των 65 ετών και μεταξύ όσων ψήφισαν υπέρ του Brexit το 2016.

Από την άλλη πλευρά, η νεότερη δημοσκόπηση της JLP για λογαριασμό του πολιτικού podcast The Rest Is Politics δείχνει συρρίκνωση της διαφοράς στις 12 ποσοστιαίες μονάδες (από τις 15 μονάδες που έδινε η προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας στις αρχές Μαΐου).

Συγκεκριμένα, οι Εργατικοί υποχωρούν κατά μία μονάδα στο 40% και οι Συντηρητικοί ενισχύονται κατά δύο μονάδες στο 28%.

Η μέτρηση αυτή έγινε το διήμερο αμέσως μετά από την προκήρυξη των εκλογών από τον Ρίσι Σούνακ.

Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων των τελευταίων μηνών πάντως εξακολουθεί να δίνει προβάδισμα άνω των 20 ποσοστιαίων μονάδων στους Εργατικούς.

Στις 4 Ιουνίου το πρώτο debate Σούνακ και Στάρμερ

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Telegraph, το πρώτο από άγνωστο ακόμα αριθμό τηλεοπτικών debate μεταξύ των κ.κ. Σούνακ και Στάρμερ θα διεξαχθεί την προσεχή Τρίτη 4 Ιουνίου στο ITV, δηλαδή ακριβώς έναν μήνα πριν από τις εκλογές.

Μιλώντας σε podcast της Telegraph, εξάλλου, ο απερχόμενος πρωθυπουργός κ. Σούνακ είπε μεταξύ άλλων πως έχει αποκαταστήσει επαφή με τον Μπόρις Τζόνσον με τον οποίο προ ημερών συζήτησε τον «κίνδυνο» που συνιστά για τη χώρα ο Κιρ Στάρμερ. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν αναμένεται να έχει ρόλο στην τρέχουσα προεκλογική περίοδο.

Στο Εργατικό Κόμμα, την ίδια ώρα, ιδιαίτερης προβολής και συζήτησης τυγχάνει η γνωστοποίηση από την ίδια τη βουλεύτρια της αριστερής πτέρυγας και στενότερης συμμάχου του τέως ηγέτη Τζέρεμι Κόρμπιν, Νταϊάν Άμποτ πως της απαγορεύτηκε από το κόμμα να διεκδικήσει εκ νέου την έδρα της στο ανατολικό Λονδίνο.

Η κα Άμποτ ανακοίνωσε πως μετά από περισσότερο από έναν χρόνο που ήταν σε διαθεσιμότητα για σχόλιά της που αμφισβητούσαν τον αντισημιτισμό επανεντάχθηκε μεν στο κόμμα, αλλά χωρίς άδεια να κατέλθει ως υποψήφια.

Πλέον η επί 37 χρόνια βουλεύτρια των Εργατικών, η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέχθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων, καλείται να επιλέξει αν θα ακολουθήσει το δρόμο του επί δεκαετίες πολιτικού συνοδοιπόρου της Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος παρουσιάζει σήμερα την ανεξάρτητη υποψηφιότητά του ως αντίπαλος των Εργατικών, απόφαση που οδήγησε στην αυτόματη ακύρωση της ιδιότητας μέλους του κόμματος μετά από δεκαετίες.

