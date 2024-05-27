Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι θάνατοι δεκάδων ανθρώπων σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων Παλαιστινίων στη Ράφα ήταν «ένα τραγικό ατύχημα».

Ειδικότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι «παρά τις προσπάθειές μας να μην τους χτυπήσουμε, υπήρξε μια τραγική ατυχία. Ερευνούμε το περιστατικό». Για εμάς είναι μια τραγωδία, για τη Χαμάς είναι μια στρατηγική».

Παράλληλα, ο Νετανιάχου απέρριψε τις κατηγορίες ότι η κυβέρνησή του δε διαπραγματεύεται καλή τη πίστει για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα.

«Όσοι λένε ότι δεν είναι έτοιμοι να αντισταθούν στην πίεση σηκώνουν τη σημαία της ήττας. Δεν θα υψώσω καμία τέτοια σημαία, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι μέχρι να υψωθεί η σημαία της νίκης», είπε. «Δεν σκοπεύω να τερματίσω τον πόλεμο πριν επιτευχθεί κάθε στόχος. Αν υποχωρήσουμε, η σφαγή θα επιστρέψει. Αν υποχωρήσουμε, θα δώσουμε μια τεράστια νίκη στην τρομοκρατία, στο Ιράν».

Τόνισε πως στη Ράφα έχουν απομακρύνει περίπου ένα εκατομμύριο άμαχοι αλλά, παρά τις προσπάθειες να μην τους βλάψουμε, συνέβη ένα τραγικό δυστύχημα», είπε ο Νετανιάχου.

«Για εμάς είναι τραγωδία, για τη Χαμάς (είναι) στρατηγική», υποστήριξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι την ολοκληρωτική επικράτηση. «Δεν σκοπεύω να σταματήσω τον πόλεμο πριν από την επίτευξη όλων των στόχων που έχουμε θέσει. Εάν υποχωρήσουμε, η σφαγή (σ.σ. της 7ης Οκτωβρίου) θα ξανασυμβεί», ισχυρίστηκε ο Νετανιάχου.

Πρόσθεσε δε πως οι επαναλαμβανόμενοι μη αληθείς ισχυρισμοί ότι το Ισραήλ θέτει εμπόδια στην εκτόνωση τηςκρίσης δεν είναι μόνο επιζήμιοι για τις οικογένειες αλλά καθυστερεί την απελευθέρωση των ομήρων και υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις.

Η πίεση πρέπει να στραφεί στη Χαμάς, εκτίμησε.

«Αναλαμβάνουμε δράση εναντίον τους, πολεμώντας σκληρά στα βόρεια, στο κέντρο και στα νότια της Λωρίδας της Γάζας.», είπε μεταξύ άλλων.

Πηγή: skai.gr

