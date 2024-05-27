Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινό χτύπημα σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στη Ράφα την Κυριακή, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας και παλαιστίνιους γιατρούς, μετά την εκτόξευση οκτώ ρουκετών στο Τελ Αβίβ από τη Χαμάς για πρώτη φορά εδώ και μήνες την Κυριακή το μεσημέρι.

Η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής και η Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ πως διέπραξε «σφαγή» αμάχων, με τον ισραηλινό στρατό να λέει από την πλευρά του ότι έπληξε συγκρότημα όπου κατ’ αυτόν δρούσαν «σημαντικοί τρομοκράτες».

Οι αρχές της Γάζας και οι γιατροί υποστηρίζουν ότι το κέντρο υποδοχής που χτύπησε το Ισραήλ είχε χαρακτηριστεί ως «ασφαλής ζώνη». Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι ο βομβαρδισμός έπληξε ένα συγκρότημα μαχητών στην περιοχή, σκοτώνοντας δύο ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά να έχει ξεσπάσει στο σημείο, η οποία περιελάμβανε και ένα μεγάλο κοντέινερ στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο δεκάδες οικογένειες, περιτριγυρισμένο από εκατοντάδες σκηνές.

«Αυτή η φρικιαστική σφαγή που διαπράχθηκε από την ισραηλινή κατοχή αποτελεί πρόκληση για όλους τους διεθνείς θεσμούς» και τη διεθνή «νομιμότητα», υπογράμμισε η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής σε ανακοίνωσή της, καταγγέλλοντας πως ο ισραηλινός στρατός «έβαλε στο στόχαστρο εσκεμμένα» τον καταυλισμό εκτοπισμένων Μπαρκάσατ, τον οποίο διαχειρίζεται το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) και βρίσκεται βορειοδυτικά της Ράφας.

Μετά «τη φρικιαστική σιωνιστική σφαγή που διέπραξε απόψε ο εγκληματικός στρατός κατοχής βάζοντας στο στόχαστρο σκηνές εκτοπισμένων, καλούμε τις μάζες του λαού μας στη Δυτική Όχθη, στην Ιερουσαλήμ, στα κατεχόμενα εδάφη και στο εξωτερικό να σηκωθούν και να κάνουν πορεία οργής», τόνισε σε ανακοίνωσή το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε πως ασθενοφόρα της διακόμισαν «μεγάλο αριθμό» νεκρών και τραυματιών. Εκπρόσωπός της είπε ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης στη συνοικία Ταλ αλ-Σουλτάν της Ράφα, περίπου 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης.

Ο Ερυθρός Σταυρός δήλωσε ότι το νοσοκομείο στη Ράφα δεχόταν πλήθος θυμάτων και ότι και άλλα νοσοκομεία δέχονταν επίσης μεγάλο αριθμό ασθενών.

«Σημαντικοί τρομοκράτες»

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι εξαπέλυσε βομβαρδισμό με «πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον «κτιριακού συγκροτήματος της Χαμάς στη Ράφα» όπου κατ’ αυτόν «επιχειρούσαν σημαντικοί τρομοκράτες» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, προσθέτοντας ότι είναι «ενήμερος» για το ότι «έπαθαν κακό άμαχοι» στην περιοχή και ότι το συμβάν τελεί «υπό εξέταση».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στόχος ήταν δυο αξιωματούχοι της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, ο Γιασίν Ραμπία και ο Χαλέντ Ναγκάρ.

«Η επιδρομή έγινε εναντίον θεμιτών στόχων δυνάμει του διεθνούς δικαίου, με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας, στη βάση ακριβών πληροφοριών για τη χρήση της περιοχής από τη Χαμάς», πρόσθεσε.

Βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν επίσης σε άλλους τομείς στη Ράφα χθες. Το νοσοκομείο του Κουβέιτ ανέφερε πως διακομίστηκαν σε αυτό τρία πτώματα, ανάμεσά τους αυτό εγκύου.

Στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ, ήχησαν σειρήνες συναγερμού το απόγευμα της Κυριακής, για πρώτη φορά εδώ και μήνες. Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για οκτώ ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Ράφα και πρόσθεσε πως βομβάρδισε την πόλη σε αντίποινα.

Σύμφωνα με ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο, κατά τη διάρκεια της νύχτας διεξήχθη συνεδρίαση της ισραηλινής κυβέρνησης πολέμου για τις προσπάθειες να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

«Φρικαλεότητες»

Εκείνη την ημέρα, η έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.170 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 252 άνθρωποι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο. Έπειτα από την κατάπαυση του πυρός μιας εβδομάδας τον Νοέμβριο, που επέτρεψε να απελευθερωθούν περίπου εκατό, 121 όμηροι θεωρείται πως εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως 37 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας, καταστροφικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 35.984 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, οργάνωσης που χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση η ισραηλινή κυβέρνηση, όπως και αυτές των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Χθες ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως υπέστη άλλες δυο απώλειες. Επισήμως, έχουν σκοτωθεί 289 ισραηλινοί στρατιωτικοί αφότου άρχισαν χερσαίες επιχειρήσεις στον πολιορκημένο μικρό θύλακο, την 27η Οκτωβρίου.

Χθες βράδυ χιλιάδες Ισραηλινοί παραβρέθηκαν στην κηδεία ομήρου, του Χανάν Γιαμπλόνκα, που σκοτώθηκε την 7η Οκτωβρίου και το πτώμα του εντοπίστηκε την Παρασκευή. «Πρέπει να επιστρέψουν όλοι σπίτι», είπε η αδελφή του Αβιβίτ Γιαμπλόνκα πριν από την τελετή.

Τη 234η ημέρα του πολέμου, οι διεθνείς προσπάθειες για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που κατέλαβε την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας το 2007, συνεχίζονται.

Λίγο πριν από τη συνεδρίαση της κυβέρνησης πολέμου χθες βράδυ στο Τελ Αβίβ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο ηγέτης της Χαμάς στον θύλακο, ο Γιαχία Σινουάρ, «συνεχίζει να απαιτεί το τέλος του πολέμου, την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας και να αφεθεί σώα η Χαμάς, ώστε να μπορεί να διαπράξει κι άλλες φρικαλεότητες όπως αυτές της 7ης Οκτωβρίου», προσθέτοντας ότι «εναντιώνεται σθεναρά» στην απαίτηση να τερματιστεί ο πόλεμος.

Στις Βρυξέλλες

Το σαββατοκύριακο ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Δαυίδ Μπαρνέα, ο επικεφαλής της Μοσάντ (της ισραηλινής υπηρεσίας κατασκοπείας) συμφώνησε με τον διευθυντή της CIA, τον Γουίλιαμ Μπερνς, και τον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, σε νέο πλαίσιο για την επανέναρξη των έμμεσων διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Παρίσι.

Αύριο Τρίτη η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία θα αναγνωρίσουν και επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης. Με αυτό το φόντο συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες οι ΥΠΕΞ της ΕΕ με τους ομολόγους τους της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Αιγύπτου, των ΗΑΕ και της Ιορδανίας, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου.

«Πείνα και δίψα»

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει καταστροφική.

Το σημείο διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, παραμένει κλειστό αφότου άρχισε η χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού. Ως τις αρχές του μήνα, αυτή ήταν η βασική πύλη από την οποία εισερχόταν η ανθρωπιστική βοήθεια.

«Υποφέρουμε (...) από την πείνα, από τη δίψα, από την έλλειψη βοήθειας», είπε ο Μουάζ Αμπού Τάχα, 29χρονος Παλαιστίνιος, στην πόλη από όπου τράπηκαν σε φυγή κάπου 800.000 άνθρωποι μέσα στις τελευταίες δυο εβδομάδες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ.

Η Αίγυπτος, η οποία αρνείται να ανοίξει τον τερματικό σταθμό στη Ράφα όσο κατέχουν την παλαιστινιακή πλευρά του οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε χθες πως φορτηγά με βοήθεια από την αιγυπτιακή επικράτεια μπόρεσαν να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ, σύμφωνα με το αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Αλ Καχέρα.

Σύμφωνα με το μέσο αυτό, που θεωρείται πως έχει δεσμούς με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, περίπου «200 φορτηγά» κατευθύνονταν προς το Κερέμ Σαλόμ. Δεν διευκρίνισε πόσα από αυτά εισήλθαν στον παλαιστινιακό θύλακο μετά τους ισραηλινούς ελέγχους.







