Μήνυμα με «ευχές» για την 571η επέτειο της «κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης» έστειλε στους Τούρκους ο Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν, κάνοντας λόγο για «μια από τις πιο σπουδαίες νίκες της παγκόσμιας και της τουρκικής ιστορίας».

«Η πίστη, η αποφασιστικότητα και το κουράγιο που επέδειξαν ο Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ (ο Μωάμεθ ο Πορθητής) και οι ηρωικοί στρατιώτες του κατά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, μας δίνει σήμερα έμπνευση για την επίτευξη του στόχου του Τουρκικού Αιώνα» ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμα του ο Τούρκος πρόεδρος.

Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum.



Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/pLLwY2j8H6 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 29, 2023

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν δήλωσε επίσης: «Για να κατανοήσουμε το πνεύμα της κατάκτησης, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε καλά τον τρόπο με τον οποίο επετεύχθη αυτή η ευλογημένη νίκη. Μετά την κατάκτηση, η οποία επέτρεψε στο αγαπημένο μας έθνος να ριζώσει σε μια ήπειρο με τη στρατιωτική ευφυΐα, την αποφασιστικότητα και το κουράγιο του ηρωικού στρατού μας, η Κωνσταντινούπολη κατέστη ένα κέντρο όπου ζούσαν μαζί διαφορετικές θρησκείες και πολιτισμοί χάρη στην ανεκτικότητα και τη δίκαιη διοίκηση του μεγάλου κρατικού άνδρα Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ».

Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ακόμα ότι η Κωνσταντινούπολη, η οποία «φέρει τα ίχνη της ιστορίας της μέχρι σήμερα και αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους καλλιτέχνες», συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο δημοφιλών πόλεων του κόσμου ως επιχειρηματικό, οικονομικό, εμπορικό, καλλιτεχνικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο της Τουρκίας.

«Με αφορμή την 571η επέτειο της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης, μνημονεύω με ευσπλαχνία, σεβασμό και ευγνωμοσύνη τον Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ και τους αγαπητούς μας μάρτυρες που μας άφησαν κληρονομιά αυτή τη μοναδικής ομορφιάς παγκόσμια πόλη» αναφέρεται στο μήνυμα του Ερντογάν.

«Λυτρώσαμε την Αγία Σοφία απο τα δεσμά της»

Μιλώντας σήμερα στο Τουρκικό Κοινοβούλιο, ο Ερντογάν δήλωσε: «Δεν θα επιτρέψουμε η Κωνσταντινούπολη να αποκοπεί απο το πνεύμα της κατάκτησης και του Πορθητή. Αν και ακόμη δεν το αποδέχονται μέχρι και σήμερα, η Κωνσταντινούπολη είναι τουρκική, η Κωνσταντινούπολη είναι μουσουλμανική και με τη βοηθεια του Θεού θα μείνει έτσι για πάντα».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην μετατροπή της Αγια-Σοφιάς σε τζαμί.

«Η Κωνσταντινούπολη είναι η κληρονομιά του Πορθητή και των προγόνων μας Ετσι υπηρετήσαμε πάντα στην πόλη αυτή. Έτσι λυτρώσαμε την Αγία Σοφία απο τα δεσμά της και την ανοίξαμε για προσευχή, σύμφωνα πάντα με την διαθήκη του Μωάμεθ του Πορθητή».

Πηγή: skai.gr

