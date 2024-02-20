Το Ισραήλ βάζει όριο στους μουσουλμάνους που θα συμμετάσχουν στις προσευχές στο τέμενος Αλ Άκσα κατά το Ραμαζάνι

Το Ισραήλ θα θέσει όριο στον αριθμό των μουσουλμάνων πολιτών που θα συμμετάσχουν στις προσευχές στο τέμενος Αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ, στη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανίου που πλησιάζει, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, υπεύθυνος για την αστυνομία, επικαλούμενος ανησυχίες για πιθανές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στον ιερό τόπο για το ισλάμ λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Το Αλ Άκσα, ένας από τους ιερότερους τόπους για το ισλάμ, ανήκει στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, καταλήφθηκε από το Ισραήλ το 1967 στον "Πόλεμο των Έξι Ημερών" και αποτελεί για τους μουσουλμάνους κόκκινη γραμμή.

Αλλά το τέμενος θεωρείται και η πιο ιερή τοποθεσία στον Ιουδαϊσμό, καθώς ήταν η τοποθεσία δύο εβραϊκών ναών κατά την αρχαιότητα.

Οι κανονισμοί που διέπουν την πρόσβαση σε αυτό έχουν υπάρξει πολλές φορές πηγή προστριβών, μεταξύ των οποίων και για τους μουσουλμάνους που συνθέτουν το 18% του πληθυσμού του Ισραήλ και ειδικά στη διάρκεια του Ραμαζανίου, το οποίο φέτος ξεκινάει στις 10 Μαρτίου.

Στο παρελθόν το Ισραήλ επέβαλε περιορισμούς κυρίως σε νεότερους Παλαιστίνιους από την Ιερουσαλήμ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Περισσότερο από τέσσερις μήνες από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, αυξάνονται οι ανησυχίες για αναζωπύρωση.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι η πρότασή του να απαγορεύσει στους περισσότερους μουσουλμάνους πολίτες τις προσευχές της Παρασκευής εκεί στη διάρκεια του Ραμαζανίου απορρίφθηκε από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μολαταύτα, θα επιβληθεί ένα πλαφόν 40.000 με 50.000 σε αντίθεση με την επιθυμία αξιωματούχων για 120.000 με 150.000 μουσουλμάνους.

Άραβες ηγέτες καταδικάζουν

«Θεωρητικά η θέση μου έγινε δεκτή έναντι (εκείνων που νόμιζαν) ότι θα πρέπει να επιτραπεί ολόκληρο το προσκύνημα στους Αραβες του Ισραήλ», δήλωσε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού.

Το μέτρο προκάλεσε την καταδίκη αράβων ηγετών, ανάμεσά τους και ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Αχμάντ Τίμπι, ο οποίος είπε ότι ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ είναι ένας "εμπρηστής, ο οποίος όμως έχει από πάνω του κάποιον που ευθύνεται και του δίνει το μπιτόνι με βενζίνη".

Ο Μπεν-Γκβιρ εξέφρασε την απογοήτευσή του που ο Νετανιάχου δεν αποδέχτηκε την πρότασή του να παραχωρήσει εξουσίες στην αστυνομία για να εισέλθει στο συγκρότημα και να απομακρύνει σημαίες ή άλλα σύμβολα που πιθανόν να έχουν τοποθετηθεί εκεί σε ένδειξη συμπαράστασης προς την Χαμάς, την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση την οποία πολεμάει το Ισραήλ στη Γάζα.

Επικαλούμενος τα δεινά των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, ο Μπεν-Γκβιρ υποστήριξε ότι θα ήταν μια "εικόνα ήττας" να επιτραπούν τέτοιες εκδηλώσεις αληλλεγγύης στην πόλη που το Ισραήλ θεωρεί πρωτεύουσά του, ένα καθεστώς που δεν αναγνωρίζεται ευρέως διεθνώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

