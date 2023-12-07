Φορολογικό νομοσχέδιο: Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ

Αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νομοσχεδίου «μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής», υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ.

Το αίτημα ονομαστικής που υποβλήθηκε αφορά τρία άρθρα του νομοσχεδίου: το άρθρο 15 για το «ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας» (σ.σ. τεκμαρτό για ελεύθερους επαγγελματίες), το άρθρο 49 για τη «μείωση συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου», και το άρθρο 50 για τη «μείωση του συντελεστή φόρου πώλησης εισηγμένων μετοχών».

Η επιστολή του ΠΑΣΟΚ / ΚΙΝΑΛ:



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ



Αθήνα, 6/12/2023



Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Τασούλα



Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κανονισμού της Βουλής, oι παρακάτω Βουλευτές της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ» υποβάλλουμε αίτηση Ονομαστικής Ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των άρθρων 15, 49 και 50, του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.