Στη Βόρεια Ιρλανδία μεταβαίνει την Κυριακή το βράδυ ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, την επομένη του ιστορικού διορισμού στην ηγεσία της τοπικής κυβέρνησης της Μισέλ Ο' Νιλ, η οποία υποστηρίζει την ένωση του νησιού.

Η επίσκεψη του Ρίσι Σούνακ, η έβδομη στη βρετανική επαρχία από τότε που ανήλθε στον πρωθυπουργικό θώκο πριν από 15 μήνες, πραγματοποιείται την επομένη της επαναλειτουργίας των τοπικών θεσμών, έπειτα από δύο χρόνια αδιεξόδου που συνδέεται με τις συνέπειες του Brexit.

Σύμφωνα με τη Ντάουνινγκ Στριτ, ο αρχηγός της βρετανικής κυβέρνησης αναμένεται να συναντήσει τη Δευτέρα, τους πολιτικούς αξιωματούχους της βρετανικής επαρχίας, όπου η εξουσία διαμοιράζεται μεταξύ των Ενωτικών, οι οποίοι είναι προσηλωμένοι στη θέση της Βόρειας Ιρλανδίας εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, και των Ρεπουμπλικανών που υποστηρίζουν την ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής που επικεντρώνεται στις δημόσιες υπηρεσίες, ο Σούνακ αναμένεται να συζητήσει μαζί τους τα άμεσα σχέδιά τους.

Βάσει της συγκυβέρνησης που απορρέει από τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998, η οποία έθεσε τέλος σε τρεις δεκαετίες σύγκρουσης, η Ρεπουμπλικανή Μισέλ Ο' Νιλ έχει στο πλευρό της μια Ενωτική αντιπρόεδρο, την Έμα Λιτλ-Πένγκελι.

Η τοπική κυβέρνηση είναι αρμόδια σε τομείς όπως η στέγαση, η υγεία, η απασχόληση, η γεωργία και το περιβάλλον.

Η επαναλειτουργία των τοπικών θεσμών θα καταστήσει δυνατή επίσης την αποδέσμευση από το Λονδίνο ποσού 3,3 δισεκατομμυρίων στερλινών (περίπου 3,9 δισ. ευρώ) για τη στήριξη των δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίες γνώρισαν πρόσφατα μια απεργία μεγάλης κλίμακας.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε νωρίτερα την Κυριακή, η νέα πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας μίλησε για δημοψήφισμα για την επανένωση της Ιρλανδίας μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.

Το Λονδίνο, αντίθετα, πιστεύει στο μέλλον της Βόρειας Ιρλανδίας εντός του Ηνωμένου Βασιλείου μακροπρόθεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

