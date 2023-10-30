Ο φερόμενος ως δράστης για το μακελειό στο Μέιν είχε προσπαθήσει να αγοράσει σιγαστήρα τρεις μήνες πριν την επίθεση

Ο Ρόμπερτ Καρντ, ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς στο Μέιν που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 16 ανθρώπων, είχε προσπαθήσει να αγοράσει σιγαστήρα για πυροβόλο όπλο τρεις μήνες πριν την επίθεση.

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αρνήθηκε να του πουλήσει τον σιγαστήρα αφού ο Καρντ παραδέχθηκε ότι είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων.

Ο Καρντ βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή, έπειτα από ανθρωποκυνηγητό 48 ωρών από τις αρχές.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ σε ένα μπαρ και μια αίθουσα μπόουλινγκ την Τετάρτη στην πόλη Lewiston, σκοτώνοντας 18 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δώδεκα.

Έκτοτε, έχουν έρθει λεπτομέρειες στο φως της δημοσιότητας για τον Καρντ, έναν 40χρονο έφεδρο του στρατού με ιστορικό ψυχικής ασθένειας και ο οποίος φέρεται να είχε βίαιο παρελθόν.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος πυροβόλων όπλων του Maine Rick LaChapelle είπε στους New York Times και στο ABC News ότι ο ύποπτος μπήκε στο κατάστημά του στις 5 Αυγούστου για να παραλάβει ένα σιγαστήρα που είχε αγοράσει μέσω Διαδικτύου.

Έπειτα έπρεπε να συμπληρώσει μια φόρμα, η οποία περιελάμβανε μια ερώτηση που ρωτούσε: «Έχετε νοσηλευτεί ποτέ σε ψυχιατρικό ίδρυμα;» Ο Καρντ απάντησε ναι, είπε ο κ. LaChapelle.

Στη συνέχεια, το προσωπικό εξέτασε τη φόρμα και ενημέρωσε τον Καρντ ότι δεν ήταν κατάλληλος να αγοράσει το σιγαστήρα λόγω των απαντήσεων που είχε δώσει στο ερωτηματολόγιο.

Ο LaChapelle πιστεύει ότι οι επιθέσεις θα ήταν πιο θανατηφόρες αν είχε ολοκληρωθεί η αγορά, επειδή οι άνθρωποι δεν θα είχαν ακούσει τους πυροβολισμούς.

«Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε και ελπίζουμε ότι σώσαμε πολλές ζωές ακολουθώντας απλώς τις κατάλληλες διαδικασίες», είπε στους New York Times.



