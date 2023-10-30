Πρόβλημα με τη... βαρύτητα φαίνεται να έχει ο πρόεδρος της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ.

Κατά την παρουσία του σε μία εκδήλωση μνήμης, ο Τσέχος πρόεδρος φαίνεται πως δεν υπολόγισε σωστά το βάρος της σημαίας με αποτέλεσμα να χτυπήσει κατά λάθος έναν αξιωματικό, με το κοντάρι σημαίας.

Το βίντεο με την συγκεκριμένη στιγμή κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο αξιωματικός διαχειρίστηκε το περιστατικό με ψυχραιμία ενώ ο Τσέχος πρόεδρος ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό λέγοντας «απλώς υποτίμησα το βάρος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.