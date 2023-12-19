Αίσθηση προκάλεσε το σχόλιο που έκανε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς για την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε για να υποστηρίξει ότι τον ισχυρισμό του ότι η Νέα Υόρκη είναι «η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο» ήταν η απρόβλεπτη καθημερινότητα σε αυτήν, όπως για παράδειγμα οι... τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

«Νέα Υόρκη. Είναι ένα μέρος όπου κάθε ημέρα που ξυπνάς, μπορείς να ζήσεις τα πάντα: ένα αεροπλάνο να πέφτει στο (Παγκόσμιο) Κέντρο Εμπορίου μας ή κάποιον να γιορτάζει το άνοιγμα μιας νέας επιχείρησης», είπε ο Έρικ Άνταμς στον τηλεοπτικό σταθμό PIX11, όταν του ζητήθηκε να κάνει έναν απολογισμό της χρονιάς που φεύγει. «Είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη πόλη, για αυτό είναι η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο», τόνισε.

Οι τζιχαντιστικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, που στοίχισαν τη ζωή σε 2.977 ανθρώπους, γονάτισαν τη Νέα Υόρκη, όπου δύο αεροσκάφη που κατέλαβαν τρομοκράτες της Αλ Κάιντα καρφώθηκαν στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, προκαλώντας την κατάρρευσή τους.

Ο Έρικ Άνταμς είναι ο δεύτερος αφροαμερικανός δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης (σ.σ. ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2022). Πρώην αστυνομικός διευθυντής της Νέας Υόρκης, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους κόλπους της συντηρητικής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος. Ωστόσο ενέσκηψαν υποθέσεις που έπληξαν τη δημοτικότητά του, όπως για παράδειγμα η καταγγελία για σεξουαλική επίθεση όταν ήταν αστυνομικός το 1993, ή η έρευνα του FBI για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ο 63χρονος Άνταμς έχει έρθει σε ρήξη με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχετικά με την εισροή μεταναστών και αιτούντων άσυλο στη Νέα Υόρκη τους τελευταίους 18 μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μεταναστευτικό κύμα απειλεί να «καταστρέψει» την αμερικανική μεγαλούπολη, η οποία χτίστηκε και σταδιακά γιγαντώθηκε από μετανάστες. «Το μελανό σημείο (του 2023) είναι ξεκάθαρα οι 150.000 μετανάστες και αιτούντες άσυλο που αποτελούν εμπόδιο στον δρόμο προς την ανάκαμψη της πόλης», υποστήριξε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης στον τηλεοπτικό σταθμό PIX11.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.