Θύματα στα συντρίμμια ψάχνουν Παλαιστίνιοι

Η κυβέρνηση πολέμου του Ισραήλ αναμένεται να ζυγίσει πρόταση της Αιγύπτου η οποία προβλέπει να κηρυχθεί καταρχήν ανακωχή για δύο εβδομάδες και κατόπιν να «τερματιστεί» ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα Jerusalem Post, καθώς Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί μετρούν τα κόστη της ένοπλης σύρραξης, η οποία εισέρχεται στην 81η της ημέρα.

Γαζαίοι αναζητούν πτώματα στα συντρίμμια αφού το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε πως ισραηλινός βομβαρδισμός στον καταυλισμό προσφύγων αλ Μαγάζι στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 70 ανθρώπους.

Η ηγεσία της Χαμάς ανέφερε εξάλλου πως ο στρατιωτικός της βραχίονας έχει καταφέρει βαριές απώλειες στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, κάτι το οποίο μερίδα του δυτικού Τύπου εκτιμά πως αληθεύει.

Οι προσπάθειες των μεσολαβητών συνεχίζονται εν μέσω των αιματηρών βομβαρδισμών και εχθροπραξιών. Στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ είπε, κατά την Jerusalem Post, πως οι συνομιλίες που διεξάγει αντιπροσωπεία του κινήματος αυτού, συμμάχου της Χαμάς, έχουν σκοπό να εξευρεθεί «τρόπος να τερματιστεί η επίθεση του Ισραήλ εναντίον του λαού μας».

Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε προχθές Κυριακή ότι ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως το Κάιρο υπέβαλε νέα πρόταση που προβλέπει ανακωχή, απελευθέρωση ομήρων και «όραμα» για τον τερματισμό της σύρραξης στη Λωρίδα της Γάζας σε τρία στάδια.

Ωστόσο με ανακοίνωσή της που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ η Χαμάς ξεκαθάρισε πως δεν έχει σκοπό να αρκεστεί σε προσωρινή ανακωχή, πως θέλει μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

«Τονίζουμε ότι δεν θα διαπραγματευθούμε χωρίς (...) το τέλος της επίθεσης», επισήμανε.

Η ηγεσία της Χαμάς πιέζει «για πλήρες και όχι απλά προσωρινό τέλος στη σφαγή του λαού μας», επέμεινε.

Όμως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε σε στρατιώτες που επισκέφθηκε χθες πως ο πόλεμος θα ενταθεί «τις επόμενες ημέρες», μοιάζοντας να διαγράφει κάθε ελπίδα πως η σύρραξη θα σταματήσει.

Προχθές Κυριακή ο κ. Νετανιάχου διεμήνυε πως οι επιχειρήσεις του Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού, θα συνεχιστούν ωσότου η Χαμάς να έχει ηττηθεί «πλήρως».

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού της βραχίονα σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επίθεση από καταβολής κράτους το 1948. Παλαιστίνιοι μαχητές πήραν επίσης ομήρους κάπου 250 ανθρώπους εκείνη την ημέρα, 120 και πλέον εκ των οποίων παραμένουν σε αιχμαλωσία στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τις ισραηλινές αρχές.

Στους μαζικούς βομβαρδισμούς από αέρα, γη και θάλασσα που άρχισαν την ίδια ημέρα και στις χερσαίες επιχειρήσεις από την 27η Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί 20.674 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο πόλεμος αυτός εξάλλου ανάγκασε 1,9 εκατομμύρια κατοίκους του παλαιστινιακού θυλάκου —ή με άλλα λόγια το 85% του πληθυσμού— να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο Τσαχάλ λέει πως οι απώλειές του αφότου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις πριν από σχεδόν δυο μήνες ανέρχονται σε 156.

Όμως ο Γιαχία Σινουάρ, ο επικεφαλής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, λογαριάζει από τη δική του πλευρά πως έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.600 ισραηλινοί στρατιωτικοί κι έχουν τραυματιστεί άλλοι περίπου 3.400, με πολλούς από τους τελευταίους να έχουν μείνει ανάπηροι. Οι αριθμοί αυτοί δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί από τον επίσημο ισραηλινό απολογισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, 750 ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί ολοσχερώς.

Στο μεταξύ το ισραηλινό υπουργείο Οικονομικών υπολόγισε πως ο πόλεμος θα στοιχίσει τουλάχιστον ακόμη 50 δισεκατομμύρια σέκελ (κάπου 13 δισεκ. ευρώ) το 2024 και θα τριπλασιάσει το δημοσιονομικό έλλειμμα. Ο υπολογισμός αυτός βασίζεται στην πρόβλεψη πως οι εχθροπραξίες θα διαρκέσουν ως τον Φεβρουάριο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Κνέσετ, η ισραηλινή εθνική αντιπροσωπεία, ενέκρινε ειδικό προϋπολογισμό πολέμου ύψους 30 δισεκ. σέκελ (κάπου 7,5 δισεκ. ευρώ).

Όσο για τις συνέπειες του πολέμου στην ανάπτυξη, το υπουργείο Οικονομικών του Ισραήλ υπολογίζει ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 19% το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς σε σχέση με το προηγούμενο σε ετήσια βάση, ότι θα αναπτυχθεί κατά 2,5% όλο το 2023 και κατά 1,6% το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

