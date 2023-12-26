Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν εγκαταστάσεις φιλοϊρανικών ένοπλων ομάδων στο Ιράκ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Δευτέρα πλήγματα στο Ιράκ εναντίον εγκαταστάσεων φιλοϊρανικών ενόπλων κινημάτων, συμπεριλαμβανομένων θέσεων της παράταξης Κατάεμπ Χεζμπολά («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού»), σε αντίποινα για επίθεση με drone νωρίτερα που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν «τρεις αμερικανοί στρατιωτικοί», ο ένας από τους οποίους βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του Πενταγώνου.

Δεν διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου αν υπήρξαν θύματα στα αμερικανικά πλήγματα.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν τόνισε στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων πως «προσεύχεται» για τους τρεις «γενναίους Αμερικανούς που τραυματίστηκαν» στην επίθεση.

Εν μέσω ανησυχιών για περιφερειακή ανάφλεξη εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, από τα μέσα Οκτωβρίου έχουν εξαπολυθεί πάνω από 100 επιθέσεις με ρουκέτες ή drones εναντίον δυνάμεων των ΗΠΑ και του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στην ιρακινή και στη συριακή επικράτεια.

Την ευθύνη για τις περισσότερες ανέλαβε η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», νεφέλωμα που θεωρείται πως αντιπροσωπεύει φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες, συνιστώσες των Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης»), συμμαχίας επισήμως ενταγμένης στις ιρακινές τακτικές δυνάμεις. Μέρος των Χασντ είναι και η Κατάεμπ Χεζμπολά.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει εξαπολύσει πλήγματα εναντίον μαχητών φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράκ, καθώς και εγκαταστάσεων που κατ’ αυτό συνδέονταν με το Ιράν στη Συρία, σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών της από τη 17η Οκτωβρίου.

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς στη Συρία κι άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο της δράσης εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από διεθνή συνασπισμό που συγκροτήθηκε το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

