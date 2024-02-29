Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν απωθήσει τα ρωσικά στρατεύματα από το χωριό Ορλίβκα, δυτικά της Αβντιίβκα, όμως η κατάσταση στο ανατολικό μέτωπο παραμένει δύσκολη, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι.

Η Ορλίβκα βρίσκεται λιγότερο από 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λαστόσκιν, που κατελήφθη πρόσφατα από ρωσικές δυνάμεις.

Την περασμένη εβδομάδα οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη Αβντιίβκα στην ανατολική Ουκρανία, έπειτα από μια επίθεση που διήρκεσε μήνες, και ασκούν πίεση σε αρκετές άλλες περιοχές κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα πως αποσύρθηκε από άλλα δύο χωριά κοντά στην Αβντιίβκα, χάνοντας περισσότερα εδάφη καθώς η υποστήριξη από τους δυτικούς συμμάχους του είναι ελλειμματική.

«Ο εχθρός συνεχίζει τις επιθετικές ενέργειες σε πολλές περιοχές της γραμμής του μετώπου. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη στους τομείς της Αβντιίβκα και της Ζαπορίζια», έγραψε ο Σίρσκι στην πλατφόρμα Telegram.

Ο ίδιος δήλωσε πως ρωσικές μονάδες επιτίθενται προσπαθώντας να διασπάσουν την ουκρανική άμυνα και να καταλάβουν τους οικισμούς Τονένκε, Ορλίβκα, Σεμενίβκα, Μπερντίτσι και Κρασνοχορίβκα.

Ο Σίρσκι, ο οποίος επισκέφθηκε στρατεύματα στο ανατολικό μέτωπο, δήλωσε πως διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε μερικές περιοχές που επηρεάζουν την άμυνά τους.

«Έλαβα όλα τα μέτρα για να διορθώσω την κατάσταση στο πεδίο, με χορήγηση επιπλέον πυρομαχικών και υλικών πόρων, καθώς και των απαραίτητων εφεδρειών», δήλωσε ο Σίρσκι.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχουν επανειλημένα δηλώσει πως τα στρατεύματα αντιμετωπίζουν ελλείψεις στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχκών που χρειάζονται για να αποκρούσουν ρωσικές επιθέσεις επειδή υπάρχει έλλειψη στρατιωτικής αρωγής από δυτικούς συμμάχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

