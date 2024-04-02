Βίντεο σοκ από τη στιγμή που αστυνομικοί στην Καλιφόρνια πυροβολούν 15χρονη κοπέλα, θύμα απαγωγής

Βίντεο ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές της έφηβης Σαβάνα Γκρασιάνο, θύμα απαγωγής, πριν πέσει νεκρή από πυρά αστυνομικών.

H 15χρονη πυροβολήθηκε από αστυνομικούς καθώς έτρεχε προς το μέρος τους για βοήθεια αφού την είχε απαγάγει ο πατέρας της. Στο βίντεο ακούγεται η φωνή μίας αστυνομικού να φωνάζει στους συναδέλφους της να σταματήσουν να πυροβολούν.

Η Σαβάνα Γκρασιάνο, 15 ετών, σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, αφού ο πατέρας της, Anthony John Graziano, 45 ετών, είχε δολοφονήσει νωρίτερα την εν διαστάσει σύζυγό του Tracy Martinez και είχε απαγάγει την κόρη του .

Στο βίντεο, η Σαβάνα φαίνεται να ακολουθεί τις οδηγίες των αστυνομικών, να σέρνεται με τα χέρια και τα γόνατά της κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου 15 στην Hesperia της Καλιφόρνια, προτού ακολουθήσει βροχή πυροβολισμών.

«Σταμάτα να την πυροβολείς! Είναι στο αυτοκίνητο! Να σταματήσει! Είναι καλά! Είναι στο αυτοκίνητο! ... Να σταματήσει!' παρακαλεί η αστυνομικός.

Οι αστυνομικοί είχαν ισχυριστεί ότι πυροβόλησαν τη Σαβάνα επειδή έφερε οπλισμό και πυροβόλησε, με το βίντεο ωστόσο να αποδεικνύει ότι ήταν άοπλη.

Οι αρχές ακολούθησαν το φορτηγό του πατέρα της για περίπου 70 μίλια, ο οποίος πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ακινητοποιηθεί.

Κάμερα από το ελικόπτερο του τμήματος του σερίφη δείχνει τον Γκρατσιάνο να προσπαθεί να πάει με την όπισθεν στο δρόμο καθώς πυροβολεί ξανά.

Στη συνέχεια η 15χρονη Σαβάνα βγαίνει από το αυτοκίνητο, όπως λέει ένας αξιωματικός μέσω του ασύρματου: «Το κορίτσι είναι έξω, η γυναίκα είναι έξω. Είναι έξω από την πλευρά του συνοδηγού ».

Το κορίτσι μένει στο έδαφος και κατόπιν αρχίζει να κινείται γρήγορα προς τους αστυνομικούς όταν ξαφνικά ακούγεται ένας πυροβολισμός και το βίντεο θολώνει.

Την ίδια ώρα ακούγονται οι φωνές αστυνομικού να φωνάζει επανειλημμένα: «Επιβάτη, φύγε! Ελα εδώ! Ελα σε μένα! Έλα, έλα, έλα... περπάτα, περπάτα, περπάτα».

Στον ασύρματο μετά τον πυροβολισμό ακούγεται η φάση ενός αστυνομικού «ω, όχι».

Οι αρχές είχαν προηγουμένως δηλώσει ότι η έφηβη βρισκόταν κάπου αλλού κατά τη δολοφονία της μητέρας της και αργότερα απήχθη από τον πατέρα της.



