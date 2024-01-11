Ανασχηματισμός στην Γαλλία: Πώς διαμορφώνεται το κυβερνητικό σχήμα

Ο επικεφαλής του κόμματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, Στεφάν Σεζουρνέ, διορίστηκε σήμερα υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος διορίστηκε πρωθυπουργός πριν από δύο ημέρες. Ο πολύ στενός συνεργάτης του Εμανουέλ Μακρόν, του οποίου ήταν σύμβουλος, όπως και ευρωβουλευτής, θα αντικαταστήσει την Κατρίν Κολονά, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του προέδρου της Γαλλίας.

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Μπρουνό Λε Μερ, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο υπουργός Δικαιοσύνης Ερίκ Ντιπόν-Μορετί θα παραμείνουν στα υπουργεία τους.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη στον ανασχηματισμό προέρχεται από μια μορφή της παρισινής δεξιάς, τη συντηρητική πολιτικό Ρασιντά Ντατί, πρώην υπουργό Δικαιοσύνης επί προεδρίας Νικολά Σαρκοζί και στενή σύμμαχο του πρώην προέδρου, η οποία διορίστηκε υπουργός Πολιτισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

