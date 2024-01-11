«Καίριο χτύπημα» κατά των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, ετοιμάζουν ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα, αναφέρουν πηγές του βρετανικού Telegraph.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, συγκάλεσε νωρίτερα ένα έκτακτο υπουργικό συμβούλιο.

Σκοπός είναι μελετηθούν διεξοδικά οι επόμενες κινήσεις όσον αφορά τα στρατιωτικά πλήγματα κατά των ανταρτών.

Πολεμικά πλοία του Βασιλικού Ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσαν «σύντομα» να συμμετάσχουν στη δράση εναντίον της πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από το Ιράν και απειλεί τη ναυτιλία.

Παράλληλα όπως μεταδίδουν οι Times, έκτακτη συνεδρίαση της Cobra φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, ακολουθούμενη από συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

