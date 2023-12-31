Με πυροτεχνήματα διάρκειας πέντε λεπτών ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή του νέου έτους στη Νέα Ζηλανδία και συγκεκριμένα στο Όκλαντ, καθώς είναι η πρώτη μεγάλη πόλη που γιόρτασε πριν από λίγη ώρα την έλευση του νέου έτους.

Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στον Sky Tower για να απολαύσουν τα φαντασμαγoρικά πυροτεχνήματα που έκαναν τη νύχτα μέρα στον ουρανό.

Ο ερχομός του 2024 προκάλεσε επευφημίες και χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους.

Το Όκλαντ στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, είναι η μεγαλύτερη αστική περιοχή στη Νέα Ζηλανδία με 1.377.000 κατοικους.

Ο σχεδιασμός για την υπέρλαμπρη εκδήλωση και τη ρήψη πυροτεχνημάτων ξεκίνησε πριν από έξι μήνες.

Το Κιριμπάτι η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το νέο έτος

Ωστόσο, τα νησιά Κιριμπάτι έγιναν το πρώτο μέρος του πλανήτη που υποδέχθηκε το νέο έτος, αν και δεν είχαν προγραμματιστεί σημαντικές εκδηλώσεις στο κύριο νησί τους, το Κιριτιμάτι.

Λίγες ώρες αργότερα ήταν η σειρά της Αυστραλίας να καλωσορίσει το 2024, μέσα σε ένα υπερθέαμα από πυροτεχνήματα:

