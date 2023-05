Η μεγάλη περιουσία της Τίνα Τέρνερ και ποιος θα την κληρονομήσει 

Η Τίνα Τέρνερ (Tina Turner)- η «γιαγιά της ροκ» και «βασίλισσα του rock and roll» όπως ήθελε να την αποκαλούν - πέθανε στις 24 Μαΐου σε ηλικία 83 ετών από φυσικά αίτια, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στον χώρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Επίσης, άφησε πίσω της μια τεράστια περιουσία 250 εκατ. δολαρίων που τώρα έχει ξεκινήσει η διεκδίκησή της από τους πιθανούς κληρονόμους της μεγάλης σταρ.

Καθώς και οι δύο γιοί της Τέρνερ πέθαναν πριν την μητέρα τους - ο Ρόνι Τέρνερ άφησε τον τελευταία του πνοή τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ ο μεγαλύτερος γιος της, Κρεγκ Τέρνερ αυτοκτόνησε το 2018 - πιθανότερος κληρονόμος της τραγουδίστριας φαίνεται τώρα να είναι ο χήρος σύζυγος της, Έρβιν Μπαχ.

The Queen of Rock 'n' Roll died aged 83 on May 24thhttps://t.co/B8NBjcE48f