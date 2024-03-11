Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς απηύθυνε χθες Κυριακή έκκληση για κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας κατά την διάρκεια του Ραμαζανιού που αρχίζει σήμερα, ενώ ζήτησε «ένα ειρηνικό Ραμαζάνι» και για την Γερμανία.

Στο εβδομαδιαίο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Όλαφ Σολτς σημείωσε ότι ο μήνας του Ραμαζανιού αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για περισυλλογή και προβληματισμό και ανέφερε ότι «το να σπάσουμε μαζί τη νηστεία αποτελεί μια ωραία χειρονομία για ειρηνική συνύπαρξη και συνοχή».

Ταυτόχρονα, τόνισε, κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού πολλοί άνθρωποι σκέφτονται εκείνους που βίωσαν κακουχίες, πόλεμο και βία. «Θέλω να ξέρετε: δεν είστε μόνοι» σε αυτό, δήλωσε ο καγκελάριος. «Πολλοί άνθρωποι στη Γερμανία συμπάσχουν - στην οδύνη για τους δολοφονηθέντες και απαχθέντες Ισραηλινούς και για τη μοίρα των αθώων νεκρών, των τραυματιών και εκείνων που υποφέρουν στη Γάζα».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο καγκελάριος ζήτησε κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, «ιδανικά κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού». Αυτό, όπως είπε, θα εξασφάλιζε ότι οι Ισραηλινοί όμηροι που απήχθησαν από την τρομοκρατική Χαμάς θα απελευθερωθούν και ότι θα έφτανε περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Αναφερόμενος στους μουσουλμάνους της Γερμανίας, ο κ. Σολτς δήλωσε ότι είναι απαράδεκτο να αισθάνονται ανασφάλεια για το μέλλον τους. «Η απάντησή μας σε αυτό πρέπει να είναι πολύ σαφής: δεν θα επιτρέψουμε να διχαστούμε ως χώρα», υπογράμμισε, με το βλέμμα σε σχέδια ακροδεξιών για μαζικές απελάσεις μεταναστών που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα.

«Οι οργανωμένοι κήρυκες μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι η πλειοψηφία στη χώρα μας, αλλά τα εκατομμύρια πολιτών, ηλικιωμένοι, νέοι, κάτοικοι πόλεων και χωριών που βγαίνουν στον δρόμο με σεβασμό και αλληλεγγύη εδώ και εβδομάδες», δήλωσε και κάλεσε τους πολίτες να μην παραπλανώνται από σχόλια μίσους και διχασμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

