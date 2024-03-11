Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε χθες Κυριακή την έκκληση του πάπα Φραγκίσκου για συνομιλίες με τη Ρωσία χαρακτηρίζοντας την έκκληση του ποντίφικα μια εξ' αποστάσεως «εικονική μεσολάβηση».

Ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε ευθέως στον πάπα ή στα χθεσινά του σχόλια αλλά είπε ότι οι ιδέες του ποντίφικα δεν έχουν καμία σχέση με τις προσπάθειες θρησκευτικών προσωπικοτήτων στην Ουκρανία να βοηθήσουν τη χώρα.

«Μας στηρίζουν με προσευχές, με συζητήσεις και με πράξεις. Αυτό είναι πραγματικά μια εκκλησία για τους ανθρώπους», είπε ο Ζελένσκι. «Όχι 2.500 χιλιόμετρα μακριά, κάπου, μια εικονική μεσολάβηση μεταξύ κάποιου που θέλει να ζήσει και κάποιου που θέλει να σε καταστρέψει», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS και προβλήθηκε χθες, ο πάπας Φραγκίσκος, ερωτηθείς σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, δήλωσε να μην «ντραπεί να διαπραγματευτεί προτού η κατάσταση επιδεινωθεί». «Πιστεύω πως οι πιο ισχυροί είναι εκείνοι που βλέπουν την κατάσταση, σκέφτονται τους ανθρώπους και έχουν το θάρρος να υψώσουν τη λευκή σημαία και να διαπραγματευτούν», επισήμανε.

Νωρίτερα χθες το Κίεβο, δια στόματος του Ουκρανού ΥΠΕΞ Ντμίτρο Κουλέμπα απάντησε με δριμύτητα στον προκαθήμενο της ρωμαϊοκαθολικής εκκλησίας και δεσμεύτηκε ότι η Ουκρανία δεν θα παραδοθεί «ποτέ» μπροστά στη Ρωσία. «Η σημαία μας είναι κίτρινη και μπλε. Για αυτήν τη σημαία ζούμε, πεθαίνουμε και θριαμβεύουμε. Δεν θα υψώσουμε ποτέ άλλες σημαίες», είπε ο Κουλέμπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.