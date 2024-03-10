Γερμανία: Νέα απεργία στα τρένα - Ακυρώσεις σε δρομολόγια

Η Γερμανική Ένωση Μηχανοδηγών (GDL) καλούν σε νέα απεργία στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB) από την Τρίτη στις 02:00 έως την Τετάρτη στις 02:00. Προηγουμένως είχαν αρνηθεί νέα πρόσκληση των εργοδοτών για διαπραγματεύσεις, η οποία ωστόσο δεν συνοδευόταν από βελτιωμένη προσφορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συνδικάτου, στις εμπορευματικές μεταφορές η απεργία θα ξεκινήσει στις 18:00 της Δευτέρας και θα διαρκέσει επίσης 24 ώρες.

Μέχρι τώρα, σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις ακυρώθηκε το 80% των δρομολογίων των τρένων σε όλη τη χώρα.

Κεντρικό αίτημα των εργαζομένων στα τρένα είναι η μείωση από το 2028 των ωρών εργασίας από 38 σε 35 ώρες την εβδομάδα με πλήρεις αποδοχές και η εφάπαξ καταβολή «αποζημίωσης πληθωρισμού» ύψους 3000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

