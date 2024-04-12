Ο δημοσιογράφος Ράσελ Μπέντλεϊ, Αμερικανός υπήκοος, αγνοείται στην υπό ρωσικό έλεγχο ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ο Μπέντλεϊ, γνωστός και ως «Τέξας» δήλωνε υποστηρικτής των φιλορωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία και τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης τον χαρακτηρίζουν πολεμικό ανταποκριτή.

To Sputnik αναφέρει ότι είναι συνεργάτης του.

Donetsk Journalist and Sputnik Contributor Russell Bentley Missing in Donetsk



*use a VPN-app to bypass the muzzling of information or use Cloudflare 1.1.1.1 DNShttps://t.co/fjJ9FWErvk — Frank Ho, Vrij Onverveerd 💫 (@Holavista) April 12, 2024

Ο «Τέξας» εντάχθηκε στους Ουκρανούς αυτονομιστές και πολέμησε ενάντια στο Κίεβο το 2014.

Αγνοείται από τις 8 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Ντονέτσκ.

Ερευνες διεξάγονται για τον εντοπισμό του.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τον τόπο όπου εθεάθη για τελευταία φορά, ούτε για τις συνθήκες γύρω από την εξαφάνισή του.

Πηγή: skai.gr

