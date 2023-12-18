Τηλεφωνική επικοινωνία Χακάν Φιντάν με Άντονι Μπλίνκεν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, 'Αντονι Μπλίνκεν, είχε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Kατά την τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια θέματα.

Όπως έγινε γνωστό, η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, το ζήτημα της πώλησης από τις ΗΠΑ στην Τουρκία μαχητικών αεροσκαφών F-16 και η συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.

Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα. Από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έγινε γνωστό ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν επέστησε την προσοχή στην επιδεινούμενη κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη και κάλεσε τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ για να σταματήσουν τις επιθέσεις.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης την ανάγκη να προσέλθει το Ισραήλ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να ξεκινήσει μια πολιτική διαδικασία με στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την υλοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης που θα βασίζεται σε λύση δύο κρατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

