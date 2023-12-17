Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις 23.53 τοπική ώρα (22.53 ώρα Ελλάδος) στην Κωνσταντινούπολη και στις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD) ο σεισμός ήταν εντάσεως 4,1 βαθμών με επίκεντρο τη Θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινούπολης, ανοικτά της Γιάλοβας. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 11,18 χλμ.

Πηγή: skai.gr

