Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμός στην Τουρκία - Έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD) ο σεισμός ήταν εντάσεως 4,1 βαθμών με επίκεντρο τη Θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινούπολης, ανοικτά της Γιάλοβας

Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις 23.53 τοπική ώρα (22.53 ώρα Ελλάδος) στην Κωνσταντινούπολη και στις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD) ο σεισμός ήταν εντάσεως 4,1 βαθμών με επίκεντρο τη Θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινούπολης, ανοικτά της Γιάλοβας. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 11,18 χλμ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σεισμός τώρα Τουρκία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark