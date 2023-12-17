Μια συσκευή υποκλοπών βρέθηκε σε ένα από τα μελλοντικά γραφεία του αρχηγού του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ουκρανίας Βαλέρι Ζαλούζνι, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κιέβου, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η συσκευή "δεν ήταν λειτουργική".

"Ο εξοπλισμός δεν βρέθηκε μέσα στο γραφείο του Βαλέρι Ζαλούζνι, αλλά σε έναν από τους χώρους που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για τη δουλειά του στο μέλλον", διευκρίνισαν σε ανάρτηση στο Telegram.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι άρχισε ποινική έρευνα μετά τον εντοπισμό μη λειτουργικής "τεχνικής συσκευής" σε ένα γραφείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον από τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει την έρευνα βάσει του άρθρου του ποινικού κώδικα της χώρας για την "παράνομη απόκτηση, πώληση ή χρήση ειδικών τεχνικών μέσων για τη λήψη πληροφοριών".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

