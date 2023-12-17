Η υπηρεσιακή πρωθυπουργός της Σερβίας 'Ανα Μπρνάμπιτς ανακοίνωσε ότι με καταμετρημένο το 50% των ψήφων, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα λαμβάνει ποσοστό 47,1%.

Ο συνασπισμός των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων «Η Σερβία ενάντια στη βία» έλαβε το 23,1% των ψήφων. Οι Σοσιαλιστές το 6,8%, ο συνασπισμός των εθνικιστών «Ελπίδα» το 4,8%, το νεοσύστατο κόμμα «Η Φωνή του Λαού», του οποίου ηγείται ο γιατρός, αρνητής των εμβολίων, Μπράνιμιρ Νεστόροβιτς, έλαβε το 4,8%

Αν επιβεβαιωθούν μέχρι το τέλος της καταμέτρησης τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η 'Ανα Μπρνάμπιτς τότε το Σερβικό Προοδευτικό κόμμα καταλαμβάνει τις 129 από τις 250 έδρες στο κοινοβούλιο.

Στην προηγούμενη βουλή κατείχε 120 έδρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

