Τηλεφωνική επικοινωνία θα έχουν αύριο στις 18.30 το απόγευμα ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

Στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος μαίνεται και ενώ η Άγκυρα επιχειρεί να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Μόσχας και Κιέβου φιλοξενώντας μάλιστα τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών, Λαβρόφ και Κουλέμπα αντίστοιχα, στην Αττάλεια.

