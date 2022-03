Σοκαριστικές είναι οι δορυφορικές εικόνες της εταιρείας Maxar Technologies πριν και μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς της Μαριούπολης. Το πράσινο και τα δέντρα έχουν δώσει τη θέση τους σε κρατήρες και στα συντρίμμια οικοδομικών τετραγώνων. Η Maxar Technologies ανέφερε ότι σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, πολυώροφα πολυκατοικίες, παντοπωλεία και εμπορικά κέντρα. Διευκρίνισε δε ότι οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν πριν το βομβαρδισμό του νοσοκομείου της πολιορκούμενης πόλης με τουλάχιστον 17 τραυματίες.

Για ανθρωπιστική τραγωδία στη Μαριούπολη κάνουν λόγο οι ουκρανικές αρχές, με τις ρωσικές δυνάμεις να βομβαρδίζουν νοσοκομείο παίδων στην περιοχή. Την ίδια ώρα, δορυφορικές εικόνες δείχνουν σημαντικές ζημιές σε καταστήματα και σπίτια.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το Νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη καταστράφηκε από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, ενώ ο αντιδήμαρχος της της πόλης υποστήριξε ότι τουλάχιστον 1.200 Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη της εισβολής.

Maxar

H οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ανέφερε πως η ανθρωπιστική κατάσταση είναι καταστροφική. Ο συντονιστής έκτακτης ανάγκης της οργάνωσης στην Ουκρανία, Λοράν Λιγκοζάτ, είπε ότι η κατάσταση στην πόλη χειροτερεύει ημέρα με την ημέρα.

Οι ρωσικές δυνάμεις που πολιορκούν τη Μαριούπολη έχουν διακόψει όλες τις επικοινωνίες, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολη τη λήψη πληροφοριών για την κατάσταση μιας πόλης όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αγωνίζονται να βρουν τροφή, νερό και φάρμακα.

«Στη Μαριούπολη, τώρα, δεν υπάρχει καθόλου πόσιμο νερό. Οι άνθρωποι αναζητούν διαφορετικές πηγές νερού από το έδαφος, όπως πηγές στα πάρκα», ανέφερε μέλος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. «Μερικοί μαζεύουν λιωμένο χιόνι από τις στέγες τους και βρίσκουν ξύλα στις πλατείες για το μαγείρεμα», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι το βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Μαριούπολη καταδίκασαν ήδη Ουάσινγκτον και Λονδίνο.

New satellite images from @Maxar show before and after of Mariupol, eastern Ukraine. The damage to buildings, home, shopping centers from Russia's latest brutal attacks is clearly visible. Pics 1 & 3: June 21, 2021. 2 & 4: March 9, 2022. pic.twitter.com/t1b9J9vZJY